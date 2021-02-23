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「渣情人吸引機」TOP3星座！雙魚渴望愛情、牡羊飛蛾撲火不怕痛

▲▼聊是非用圖,愛情,男女。（圖／視覺中國CFP提供）

▲為什麼自己總是被渣情人纏身？快看看自己是不是有「渣情人吸引機」特質！（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

俗話說「男人不壞、女人不愛」，因此有不少人愛上渣情人後還死心塌地的付出，到底是哪些人這麼傻呢？科技紫微網整理出「渣情人吸引機」TOP3星座，快看看誰總是被渣情人纏身！

牡羊座

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來去一陣風的牡羊座衝勁十足，總讓人誤會個性強勢、玩心很重！其實他們內心就像個孩子一樣純真，只要愛上一個人就會馬上栽進去，送出自己百分百的真心，就算知道對方是渣情人，依舊選擇飛蛾撲火，把自己搞到遍體鱗傷，建議牡羊座的朋友，不要把情緒都寫在臉上，這樣對方會太容易掌握你的情緒。

雙魚座

天生浪漫的雙魚座，對於愛情有無限嚮往，因為太渴望愛情，所以很容易為愛盲目，只要開始對一個人有好感，就會洗腦自己「他什麼都好」，即使知道對方是渣情人，也幻想他會心生愧疚、浪子回頭，不懂得及時止損，讓自己越陷越深，建議雙魚座的朋友，不要被直覺牽著走，多給自己一些時間來分析判斷。

巨蟹座

對待愛情謹慎的巨蟹座，不會輕易付出感情，但是愛上了以後，就會變得傻乎乎，一股腦的付出，噓寒問暖、事必躬親，即使換來的只是對方一次次敷衍，你還是會繼續執著，建議巨蟹座的朋友，一定要學會對人有所保留，因為不是所有人都值得你付出，一定要先把自己擺在第一位。

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