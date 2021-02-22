很會曖昧但遲遲不愛下去！曖昧長跑專業戶4星座　你的曖昧對象上榜了嗎？

▲曖昧讓人受盡委屈，但有些星座，特別享受曖昧的感覺。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

愛在模糊不清時最美，最讓人心動的莫過於「友達以上、戀人未滿」的曖昧期，有很多情人是經過愛情長跑之後認定彼此，但也有些人，卻沉醉於「曖昧長跑」，遲遲不要愛下去，《科技紫微網》整理出擅長曖昧長跑的星座Top4，看看你的曖昧對象有沒有在裡面。

射手座：備胎多，習慣曖昧

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許多人認為射手座是花心大蘿蔔，無論是單身或是有另一半，他們身邊都有許多曖昧對象，射手們搞曖昧已經成了一種習慣，他們喜歡那種不清不楚的情感關係，有點欲言又止的心情會讓射手感到興奮，而「備胎很多」對他們來說也是另一種誘惑，讓人感覺他們經驗豐富、魅力四射，這也會讓射手座有優越感。

雙魚座：追求朦朧美

天生擁有勾魂眼神的雙魚，又有一顆如水般感性的心靈，他們一直都在追求夢幻中的浪漫愛情，而「曖昧」這種朦朧的情感關係，最容易讓雙魚們不小心沉溺其中，尤其是單身的雙魚，喜歡對方不敢直接表明、不喜歡也不會拒絕，這種無辜的模樣讓人不知不覺對雙魚們投入更多感情。

天秤座：邊走邊看、不懂拒絕

交友廣闊的天秤，在人際互動上相當得人心，也很容易欣賞他人、對別人有好感，天秤喜歡的對象有很多，經常會讓人傻傻分不清真愛為何，在外人看來，天秤很擅長搞曖昧，但其實天秤只是在尋覓良緣，不想在人海中錯過任何一個可能，因此會不斷地邊走邊看，天秤不會急於確定關係，但他們會想在曖昧不明的狀態下，把網撒得更大。

巨蟹座：不敢告白，享受曖昧

充滿親和力的巨蟹座，容易給人如冬日暖陽般溫暖的感受，人見人愛，但面對喜歡的對象，巨蟹通常會因為害怕被拒絕而不敢表態，只會默默關心，並且在曖昧的關係中試探對方心意，這樣舉棋不定，會讓巨蟹不經意進入一段又一段曖昧關係中，剪不斷、理還亂。