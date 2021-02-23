跟12星座當朋友的潛規則大公開　只要不踩地雷就能一輩子

▲知心好友比戀人更懂你。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

許多人說有知心的朋友比有戀愛對象更重要，但朋友相處總有些原則和底線，《星座好朋友》整理了跟12星座交朋友的潛規則，只要不踩雷，都能好一輩子。

牡羊座：不要太悲觀

[廣告]請繼續往下閱讀...

直率爽朗的牡羊，希望自己跟朋友相處時彼此都能保持樂觀的態度，未雨綢繆當然很好，但牡羊座其實不太喜歡被「唱雖」，也特別害怕被悲傷包圍的感覺。

金牛座：不要牽扯金錢

金牛座是很夠義氣的朋友，但如果凡事談錢，在他們面前，真的是會很傷感情的，如果想跟金牛座維持好友關係，那麼就盡量不要有太多金錢的牽扯，否則兩人容易漸行漸遠。

雙子座：不要潑冷水

雙子座非常討厭被潑冷水，身為雙子的朋友，他們希望對方能夠懂得安慰他，當他心情低落的時候，朋友不用幫忙解決，但至少不要在面對他們的難過和悲傷的時候還澆桶冷水下來。

巨蟹座：不要太黏

溫和好相處的巨蟹座生性較為害羞，不會特別刻意和人深交，也不至於和對方疏離，如果身邊的朋友一直頻繁聯繫，對巨蟹座來說反而是一種負擔。

獅子座：要服我

跟霸氣的獅子座當朋友，就要能對他們服氣，獅子座相當重朋友，尤其喜歡被朋友崇拜的感覺，面對自己的「崇拜者」跟好友們，獅子可是非常有責任感的。

處女座：尊重潔癖

處處是原則的處女座跟朋友相處，會希望對方尊重他的各種潔癖，否則沒有辦法深交，想跟處女座維持友誼，尊重尊重再尊重，不要踩他的地雷就對了。

天秤座：說話直接

不喜歡虛偽的天秤座覺得朋友之間說話就要直截了當，他們懶得拐彎抹角，要他們面對一張虛偽的面孔，天秤寧可沒有朋友。

天蠍座：不要算計

天蠍座心思細膩，心機比誰都多，不過對於身旁的熟人天蠍是不會有任何壞想法的，身為他的朋友，可別自討沒趣算計他們。

射手座：別越界

大喇喇的射手座心裡會覺得如果是朋友那就別越界，不要憑藉朋友身份去建議射手應該做什麼，也不要試圖控制他們，朋友之間相處就是要開開心心。

摩羯座：一起衝一起廢

以心交心的摩羯座不是傻子，不會傻乎乎地付出而不求任何回報，但摩羯希望兩人可以一起上進或是一起耍廢，陪伴在彼此身邊就很好。

水瓶座：不要情緒勒索

與水瓶座相處是輕鬆的，但如果真的把水瓶當朋友，就不要用「我對你很好」這個理由來命令他做些什麼，也不要妄圖改變他的想法。

雙魚座：明算帳

跟雙魚座交朋友是要明算帳的，朋友歸朋友、錢歸錢，可以大方借你錢或先幫你出，但可不要仗著雙魚大方就想佔便宜，秉持這樣的原則和相處方式就可以和雙魚維持良好友誼。