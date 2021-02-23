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偽裝大師？這3星座是隱藏版花心男女　另一半有上榜快看好！

▲relationship。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有些人看似專情老實，卻是隱藏版花心男女。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者胡至欣／綜合報導

在感情上有人專情、認定了就不離不棄，有人見一個愛一個，花心一眼就可望穿，但也有一種人看似忠厚老實，實際上卻是個「吃碗裡看碗外」的隱藏版花心男女？《科技紫微網》一揭他們的真面目，快來看看哪3個星座「藏很深」，另一半有上榜的認真看顧好！

金牛座：典型顏值控

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金牛座穩重踏實，給人相當可靠的印象。在愛情裡他們的確也是老實、乖巧、又很專情，但是別以為他有這些特質，你就可以放著不管！從另一個角度來看，金牛們的個性相當實際，如果戀愛之後他發現對方不太長進、衣著邋遢、不愛打理，那麼也就別怪他們的眼光朝向別的地方去了。畢竟金牛們可是喜歡理財，同時也是典型的顏值控，喜愛肯上進的帥哥美女喔！

處女座：挑剔的扣分大師

處女座追求完美，重視細節，時常給人愛挑剔的感覺。他們對事情都如此，更別說是愛情了，因此在交往過程中，用放大鏡檢視對方也是常有的事情。一旦發現對方與當初想像的完美樣貌有所牴觸，他們便開始拿起紅筆打分數，試想一下，這分數一路扣到底，難保他們不會喜歡上別人呢！

巨蟹座：對前任念念不忘

溫柔戀家的巨蟹座竟然是隱藏版花心男女？相信這點跌破很多人眼鏡。之所以會有如此大的反差，說到底還是在於他們念舊以及溫柔的個性。因為念舊，他們對歷屆前任、尤其是初戀，總是難以忘懷，就算愛著現任，還是會想著前任，真是氣死人！因為溫柔又不懂拒絕，對別人的主動撩撥有時候便失去定力。

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