月球「土特產」3月北京對外展出　水晶容器38.44公分藏玄機

▲嫦娥五號帶回的月球土壤首度在媒體前曝光。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸嫦娥五號月球探測器攜回約1731克的「土特產」月壤，將於3月在北京國家博物館亮相，供一般民眾近距離觀賞。大陸國博館昨（22）日首度公開月壤容器的造型，設計師表示，該月球樣品的容器材質為人造水晶，整體借鑒青銅「尊」造型，外部高38.44cm，象徵地球與月亮間的平均間距384400km，寬22.89cm，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天。

▲嫦娥五號帶回的月球土壤首度在媒體前曝光。（圖／翻攝新華網）

《北青網》報導，赴月「出差」的嫦娥五號返回器於2020年12月17日凌晨成功降落，此後科研工作者們便開始了對月壤的保存、解析與科研環節工作。兩個多月過去，如今月壤已抵達國博，觀眾於3月就可在國博一睹月壤真容。

對於即將展出的「月壤」，北京國家博物館特製一件水晶容器用於展示及儲存。這件容器內部造型由地球、大陸地圖、月球及月壤組成。月壤儲存在中心部位的空心夾層球體造型中，藉由填滿其中的月壤得以呈現形似月球的形象。

至於容器下端的地球造型則利用磨砂透光，凸顯透光的大陸地圖，象徵華夏大陸對月亮的憧憬。容器內的地球與月球間相隔9.9cm，取意古人所描繪的「天有九霄」，寓意大陸探月突破極限、跨越「九重」，使珍貴的月壤與精心設計的容器相得益彰。