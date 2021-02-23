　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

▲▼習近平會見嫦娥五號參研人員。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平會見嫦娥五號參研人員。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂，會見探月工程嫦娥五號任務參與人員，勉勵他們要「弘揚探月精神，發揮新型舉國體制優勢，勇攀科技高峰，服務國家發展大局」。另外，去年底從月球帶回的月表土壤首度公開亮相。

據《新華社》報導，嫦娥五號探測器去年11月24日在海南文昌升空，完成中國首次月球表面自動採樣任務後，於同年12月17日返回地球，實現「繞、落、回」中的最後一項任務。

中共政治局常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會見活動，並參觀月球樣本和探月工程成果展覽。習近平說，嫦娥五號任務的圓滿成功，是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就；科研人員要繼續加大自主創新，再接再厲，推動中國航天空間科學、空間技術、空間應用創新發展，積極開展國際合作，為增進人類福祉作出新的更大貢獻。

▲▼習近平會見嫦娥五號參研人員。（圖／翻攝自新華社）

由嫦娥五號帶回的部分月壤22日首度亮相，存放在玻璃展覽盒中。國家航天局副局長吳艷華此前表示，中國採回的月球樣品將有三類用途，首先也是最主要的目的是科學研究；其次，一部分樣品將入藏國家博物館，向公眾展示，進行科普教育；第三，依據國際合作公約和雙多邊合作協議，與有關國家和全球科學家共享，也有一部分樣品可能作為國禮相送。

ET快訊
2歲男童拿鐵湯匙插「插座孔」！遭電死腹部燒出一個洞
斯亞超深V辣曬半球　被問「是做的？」硬起來開嗆
快訊／騎車三貼追撞　媽媽與幼子雙亡！6歲長子獨活
26歲火辣小三遭人妻「一槍爆頭」　恐怖影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥接種遭質疑「不是大陸科興疫苗」　港府譴責：假消息！

習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

月球「土特產」3月北京對外展出　水晶容器38.44公分藏玄機

小11歲男友假裝自殺！酒吧女「跳水施救」反遭拖入深水區溺亡

奇葩男爬10公尺電桿做仰臥起坐　成都上萬戶停電2小時

香港開放疫苗預約！凌晨12點「系統被塞爆」　最快26日開始接種

6歲小妹玩滑板車！「奪命1姿勢」慘被轎車輾斃　母抱屍崩潰痛哭

中國防疫進入「兩會時間」　北京人、物流管控升級

獨／北京「肛拭子」檢測玩真的！　不想被爆菊就動手挖

恐怖殺人魔「疑戴綠帽」！殘殺姦夫一家4死　掐到口鼻噴血

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

林鄭月娥接種遭質疑「不是大陸科興疫苗」　港府譴責：假消息！

習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

月球「土特產」3月北京對外展出　水晶容器38.44公分藏玄機

小11歲男友假裝自殺！酒吧女「跳水施救」反遭拖入深水區溺亡

奇葩男爬10公尺電桿做仰臥起坐　成都上萬戶停電2小時

香港開放疫苗預約！凌晨12點「系統被塞爆」　最快26日開始接種

6歲小妹玩滑板車！「奪命1姿勢」慘被轎車輾斃　母抱屍崩潰痛哭

中國防疫進入「兩會時間」　北京人、物流管控升級

獨／北京「肛拭子」檢測玩真的！　不想被爆菊就動手挖

恐怖殺人魔「疑戴綠帽」！殘殺姦夫一家4死　掐到口鼻噴血

證實將專訪柯文哲　趙少康：對手也是可以適議題合作

男嬰半夜哭竟狂「把頭」打死他！冷血父回法官：別判死就好

陽岱鋼春訓首安出爐　對養樂多之戰繼續先發

泫雅也爆霸凌！國小同學：妳是加害者，搶我眼鏡打巴掌　IG回應了

鄰居寫紙條抗議！要求5樓晚上「勿敲打地板」　他驚：那樓沒住人

獨顧植物人母12年噴光積蓄　失業兒3刀刺死她！二審逆轉輕判6年

奇！男子遭27歲女強吻「咬斷舌頭」　海鷗突飛來叼走斷舌吞下肚

蘇貞昌：講「武漢肺炎」有利辨識　像英國變種、香港腳也一樣道理

「睜眼就痛」老婦狂滴眼藥水　醫師警告：再點恐角膜潰爛

被江啟臣邀請上論壇　柯文哲「我沒有支持誰」：單純議題討論

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

大陸熱門新聞

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

上崗2小時猝死！家屬索賠600萬　網看傻

6歲妹騎滑板車！1姿勢慘被輾斃

男遭戴綠帽　怒殺姦夫一家四口

除夕洗澡初二才出來　她受困浴室30小時

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

北京肛拭子玩真的　躲爆菊用這招

23歲正妹搬家途中　突跳車慘死

楊貴妃床上1怪癖　唐玄宗愛到不行

對酒精過敏！他見女友爸媽「硬乾3杯」下場慘曝

即／西藏冒險王失蹤謎團　調查進度公布了

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

防疫「兩會時間」　北京管控升級

找閨蜜當伴娘...她竟當眾「向新郎告白」

更多熱門

相關新聞

月球「土特產」3月北京亮相 水晶容器38.44公分藏玄機

月球「土特產」3月北京亮相 水晶容器38.44公分藏玄機

大陸嫦娥五號月球探測器攜回約1731克的「土特產」月壤，將於3月在北京國家博物館亮相，供一般民眾近距離觀賞。大陸國博館昨（22）日首度公開月壤容器的造型，設計師表示，該月球樣品的容器材質為人造水晶，整體借鑒青銅「尊」造型，外部高38.44cm，象徵地球與月亮間的平均間距384400km，寬22.89cm，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天。

歐美中「多角複雜」關係成形

歐美中「多角複雜」關係成形

如何使兩岸關係「春暖花開」？

如何使兩岸關係「春暖花開」？

蔡政府以新佈局面對新挑戰

蔡政府以新佈局面對新挑戰

國安團隊改組　順勢而行！

國安團隊改組　順勢而行！

關鍵字：

習近平月球嫦娥五號

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

爸存錢見「貓牌小豬」睜大眼卡位

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面