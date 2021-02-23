習近平會見嫦娥五號參研人員　「月表土壤」首次亮相

▲習近平會見嫦娥五號參研人員。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平22日在北京人民大會堂，會見探月工程嫦娥五號任務參與人員，勉勵他們要「弘揚探月精神，發揮新型舉國體制優勢，勇攀科技高峰，服務國家發展大局」。另外，去年底從月球帶回的月表土壤首度公開亮相。

據《新華社》報導，嫦娥五號探測器去年11月24日在海南文昌升空，完成中國首次月球表面自動採樣任務後，於同年12月17日返回地球，實現「繞、落、回」中的最後一項任務。

中共政治局常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會見活動，並參觀月球樣本和探月工程成果展覽。習近平說，嫦娥五號任務的圓滿成功，是發揮新型舉國體制優勢攻堅克難取得的又一重大成就；科研人員要繼續加大自主創新，再接再厲，推動中國航天空間科學、空間技術、空間應用創新發展，積極開展國際合作，為增進人類福祉作出新的更大貢獻。

由嫦娥五號帶回的部分月壤22日首度亮相，存放在玻璃展覽盒中。國家航天局副局長吳艷華此前表示，中國採回的月球樣品將有三類用途，首先也是最主要的目的是科學研究；其次，一部分樣品將入藏國家博物館，向公眾展示，進行科普教育；第三，依據國際合作公約和雙多邊合作協議，與有關國家和全球科學家共享，也有一部分樣品可能作為國禮相送。