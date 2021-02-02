召喚陽光、土壤與古老形式　為餐廳賓客打造「回家的典禮」

有些餐廳、飯店等商業空間會希望，顧客到來時能感覺回到家那樣，然而具體而言，可以怎麼做，既保有居家空間的安心自在，又有著獨立於煩擾俗世的特別感受？擅長演繹空間如詩的巴西聖保羅（SãoPaolo）團隊MNMA，在當地餐廳Dois Trópicos即有著絕佳的創作回應。

在兼有商店與餐廳的Dois Trópicos中，MNMA利用了懷舊特質及自然物質兩大元素，為到來者營造出如家的體驗。懷舊風格出手過於濃重，常會在精巧安排中失之於俗，然而建築團隊大量運用了土壤、光照等自然特質，並請工匠手工製作，以簡約方式實現了一個乍看不雕琢完美，卻滿載真實氣息的雅致空間。

地板、吧檯乃至於一些立面或靠壁階梯，由一塊塊帶著些微不同成色變化的手工土磚堆疊而成，淡彩土磚鋪排成一面面印象派畫作似的地板或立面，天然的色調變化與樸拙的手工藝成品塑造出的親近熟悉氛圍，為賓客召回了與大地的親密接觸記憶，以及那失落的古老建築形式。

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