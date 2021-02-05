以古代奧運「擲鐵餅」運動軌跡　打造線條颯爽的博物館

以紐約高線公園（The High Line Park）一作馳譽國際的 建築事務所Diller Scofidio+Renfro（DS+R） ，近期力作「美國奧運會暨殘障奧會博物館」（U.S. Olympic & Paralympic Museum）流露著颯爽遒勁的雕塑美，它生機勃勃從地表盤踅向上，彷彿要與身後嶢屼群山來媲美。

量體覆以一襲銀白色鱗紋皮層，並採曲面結合直線的造型來構成，材料讓整座不規則幾何建築顯得亮麗且洗鍊，輪廓則流露出鼓翮欲上青天的奔放氣韻。

事實上西元前12至8世紀，希臘人便有與今日擲鐵餅相似的擲石片運動，而擲鐵餅亦為古代奧運五項全能項目之一。據此濫觴，Diller Scofidio + Renfro在思考奧運博物館造型時，即以擲鐵餅運動員的徑向運動（radial motion）抽象形式為藍本，將運動軌跡化為線條。

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具紀念意義的博物館坐落在科羅拉多州南方，基地坐擁洛磯山脈群嶽美景，館內所規劃的體驗中心，乃是向奧運會和殘奧會運動員致敬。整體建築設計帶有渾厚動能以及圓融豁朗的意象，螺旋式的量體造型靜中藏動，輪廓也隨觀看視角嬗遞而變幻多姿；而前述曲線語彙以及朝上盤繞姿態，均是受美國運動員的活力以及包容性組織價值觀所啟發...

圖文來源／Designboom

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