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環農再造第一桶金！慈大生拿廚餘創業 　一切從改良土壤做起

▲温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

創業第一步，練體力、搬廚餘，還要自學電子工程。慈大同學組成環農再造團隊，四位學生各司其職，廖英超負責電氣設備架設、石智安負責營運、范姜柏宇協助財務與營造、林柏輔專責農作，他們不但收集素食餐廳的廚餘，還自蓋了一間溫室和培育室，從最基本的改良土壤做起，希望能夠將永續農業推廣到社區、學校。

參加慈大創新創業計畫比賽獲得10萬補助，這是這群大學生的第一筆創業基金，「這個想法，其實一直在我們的腦袋裡，如果沒有比賽，我們也還是會執行。」石智安說。四位同學因為108年修了通識中心江允智主任的『大學社會責任實踐』而認識的，後又組成「專案學習團隊」親手打造了溫室，這次參加創新創業計劃獲得評審青睞，從改善土壤開始，創造循環經濟，創業補助基金也讓這群大學生能夠更快的執行他們的計畫。

▲温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

從餐廳回收的廚餘。

多數的廚餘堆肥，都是葷素混和的，為何會想要用全蔬食的，環農團隊表示，與合作廠商討論，葷食和熟食的廚餘因為太多混合物包括油、鹽等，其實不是很容易控制發酵品質，因此決定以全素為主。協助廚餘回收的范姜柏宇初步先收集校內三間素食餐廳的蔬果皮，蓋上咖啡渣等，再運到廠商做油水分離以及快速發酵處理，希望結合花蓮的農地廢棄物像稻草、香蕉葉等等，實驗哪種廚餘對於改善地力最有幫助，同時解決廚餘和農地廢棄物的問題，未來甚至可以大量生產賣給需要的農友。

▲温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

而在過程中，農作物就是他們最好的實驗對象，同學在操場附近蓋了一座溫室，裡面種有高麗菜、小黃瓜、番茄等，從認識蔬果需要的養分開始，設計符合需求的有機素肥料。林柏輔同學蹲在地上，為高麗菜疏苗，這裡幾乎是他一手打造的溫室蔬果園，在廚餘肥料還沒有研究成果前，他先培育蚯蚓，取蚯蚓糞便當肥料，甚至還自己到市場去拿別人不要的魚內臟回來堆肥。也因為對農作產生了興趣，林柏輔已經申請到嘉義大學園藝研究所。

▲温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

廚餘瀝乾發酵。

自建的溫室雖然有雨水回收系統，但是沒有雨水時，就需要靠同學自己提水，對於課業繁忙的學生來說，每天往返澆水也著實費力，因此廖英超同學負責設計太陽能板，一小時可以儲電330瓦，未來有了電不但可以設計自動灑水，同學還打算加裝監視器，監測農作物生長情形。

▲温室內的農作物就是最好的實驗對象。（圖／慈濟大學提供，下同）

加了稻草後發酵的㕑餘。

從零到有，這群學生用課本上的生物科技知識並主動跨出舒適圈，他們還有強有力的指導老師江允智，除了提供技術上的諮詢外，江允智老師隨時補位當搬運工、當司機。

環農再造團隊雖然都是生科系的同學，但他們學習其他領域的專業內容，在過程中團隊成員們互相合作，利用課餘及週末時間一起討論與解決各種問題。靜思語『做任何事都是從一個決心，一粒種子開始。』而他們正走在實踐夢想的路上。

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