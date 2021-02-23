帶著義肢上太空！　美抗癌女鬥士：天空不再是極限

▲29歲抗癌鬥士亞希諾，獲選參與太空旅行。（圖／翻攝自St. Jude Children's Research Hospital）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）今年首度推出的「素人太空旅行」，其中有位成員非常特別。今年29歲的抗癌女鬥士海莉·亞希諾（Hayley Arceneaux）入選，將以醫護人員的身份參與此趟旅行，而她希望藉著她的故事，告訴其他抗癌患者「天空不再是極限」。

亞希諾在10歲那年罹患骨癌，被送至聖猶大兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）接受膝蓋替換手術，左大腿骨內植入鈦合金骨釘，去年春天，亞希諾更獲聘成為聖猶大兒童醫院的助理醫師，雖然現在走路仍會偶爾疼痛，但已獲得SpaceX的同意，預計在今年10月，她將帶著義肢上太空。

不僅如此，亞希諾將成為美國史上上太空最年輕的人，比紀錄保持人美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人賴德（Sally Ride）年輕2歲。

現任助理醫師的亞希諾受訪時表示，「看到一位癌症鬥士上太空，對這些小孩來說意義重大」，希望能給予正在治療中的癌症患者更多信心，相信自己也能有美好的未來。

▲亞希諾在2002年舉辦的「不再有化療」派對。（圖／翻攝自St. Jude Children's Research Hospital）

這趟由科技業億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）訂下的首趟私人太空旅行，除了艾薩克曼與亞希諾，另外還會有兩位優勝者與他們一起升空，最終人選預計在3月公布。