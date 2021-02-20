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日籍太空人野口聰一空拍台灣　讓台南二度入鏡成全球焦點

▲日籍太空人野口聰一，於個人推特帳號發布一張包含台南的台灣空拍照，標示台南市，成全球眾所矚目的焦點。（圖／翻攝野口聰一推特）

▲日籍太空人野口聰一，於個人推特帳號發布一張包含台南的台灣空拍照，標示台南市，成全球眾所矚目的焦點。（圖／翻攝野口聰一推特）

記者林悅／台南報導

日籍太空人野口聰一，2月19日於個人推特帳號，發布一張包含台南的台灣空拍照，並特別在推文寫下「台南市」及「Tainan city」，不僅引起台灣網友熱烈回應，也使台南市成為全球眾所矚目的焦點。

包含此次的空拍照，野口已3次從國際太空站拍攝台灣，其中台南市兩度成為照片主角。不同於去年2020年12月之「高雄和台南夜景照」以夜景為主題，這次則是拍下白天雲霧繚繞南台灣中，晴空萬里的台南市。由於野口特地在推文中點名台南市，不少網友在推文下方留言，除了表示感謝外，也介紹台南並表達歡迎野口至台南旅遊。

台南市政府觀光旅遊局第一時間掌握此消息，並在20日於官方臉書粉絲團（台南紅椅頭アンイータウ観光倶楽部、魚頭君の台南観光）、官方推特帳號（台南の観光）分享、轉推相關內容。

黃偉哲市長除了感謝野口先生，將台南的日夜景都拍得很美，同時也特別到野口的Twitter 留言表示「感謝野口様將日夜台南都拍得很美，在外太空看著拍著，一定很想來吧！黃偉哲市長與市民們在台南歡迎您。」觀光旅遊局郭貞慧局長也表示，特別感謝野口先生兩次拍攝台南，讓世界以及野口的家鄉-日本的朋友，可以透過空拍照看見台南，也歡迎日本的朋友到台南旅遊。

雖因新型冠狀病毒疫情持續，導致國際旅客無法至台南旅遊，台南市政府觀光旅遊局，仍持續透過社群網站等向國際旅客行銷台南，積極布局海外旅遊市場，尤其是佔台南國際旅遊產值三分之一強的日本。近期，新冠肺炎疫苗已研發成功，相信國際旅遊市場能夠隨之復甦。期待透過本次野口從宇宙的空拍照，讓更多海外、日本民眾在疫情過後，第一時間就想起台南，將台南設為出國旅遊目的地的第一首選。

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