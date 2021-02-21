日太空人「野口聰一」3度拍台！　高市府用美照回應力邀遊高雄

台南市 #台湾 Tainan city, #Taiwan island pic.twitter.com/DubtVrW2Ue— NOGUCHI, Soichi 野口 聡－（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) February 19, 2021
實習記者高琳景／綜合報導
日本太空人野口聰一於19日在推特（@Astro_Soichi）發布一張在國際太空站（ISS）所拍攝的台灣空拍照，並寫下「台南市、台灣」引發網友們熱議。為此，高雄市政府特別在推特放上數張高雄美景照，以市長陳其邁的名義力邀野口聰一在疫情過後，能來高雄遊玩。
野口聰一經常在推特分享世界各地的空拍照，其中在去年12月就曾PO出「高雄台南夜景」等美景照，包括此次，野口已三度從國際太空站拍攝台灣。不同以往的角度，野口聰一19日所發布的空拍照再次引發網友們熱議。
對此，台南市政府觀光旅遊局於第一時間，在臉書粉絲團和推特帳號轉發相關內容。而市長黃偉哲也特別到野口聰一推特留言，「感謝野口把台南夜景拍得很美，在外太空拍著應該也很想來吧，黃偉哲市長和市民在台南歡迎您。」
而高雄市政府則於20日晚間10點多，在推特感謝野口先生為台灣為台灣拍下如此美麗的照片，同時以高雄市長陳其邁的名義，邀請野口聰一在疫情過後，能來好山好水的高雄遊玩。
@Astro_Soichi 野口さん、台湾をこんなに綺麗に撮ってくださって、本当にありがとうございました！往来解禁したら、是非高雄に遊びに来てください！山も海もあって、とても良いところです。高雄市長陳其邁@chimaichen も皆様のお越しを心よりお待ちしております！#高雄 #台湾 https://t.co/TNN5fxD4zX pic.twitter.com/K3PfVv5QWA— Kaohsiung City (@KaohsiungCity) February 20, 2021
讀者迴響