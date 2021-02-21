日太空人「野口聰一」3度拍台！　高市府用美照回應力邀遊高雄

實習記者高琳景／綜合報導

日本太空人野口聰一於19日在推特（@Astro_Soichi）發布一張在國際太空站（ISS）所拍攝的台灣空拍照，並寫下「台南市、台灣」引發網友們熱議。為此，高雄市政府特別在推特放上數張高雄美景照，以市長陳其邁的名義力邀野口聰一在疫情過後，能來高雄遊玩。

野口聰一經常在推特分享世界各地的空拍照，其中在去年12月就曾PO出「高雄台南夜景」等美景照，包括此次，野口已三度從國際太空站拍攝台灣。不同以往的角度，野口聰一19日所發布的空拍照再次引發網友們熱議。

對此，台南市政府觀光旅遊局於第一時間，在臉書粉絲團和推特帳號轉發相關內容。而市長黃偉哲也特別到野口聰一推特留言，「感謝野口把台南夜景拍得很美，在外太空拍著應該也很想來吧，黃偉哲市長和市民在台南歡迎您。」

而高雄市政府則於20日晚間10點多，在推特感謝野口先生為台灣為台灣拍下如此美麗的照片，同時以高雄市長陳其邁的名義，邀請野口聰一在疫情過後，能來好山好水的高雄遊玩。