日籍太空人PO「宇宙俯瞰南台灣」照片　第三度推特分享台灣

▲日本太空人野口聰一在推特上分享出台南市的空拍照。（圖／翻攝自twitter／@Astro_Soichi）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本太空人野口聰一19日在推特上PO出「從宇宙俯瞰台南」照片，在國際太空站（ISS）拍下南台灣晴朗時的美景，並附上「＃台灣」的標籤。他也時常在推特上分享世界各地的空拍照，包括地中海的賽普勒斯、日本伊勢灣、東京夜景、馬爾地夫群島，這是他在PO出「高雄台南夜景」、「夕陽映照雲海的台灣」後，第三度分享台灣的照片。

照片拍攝時台灣天氣正好，可以一覽整個南台灣，引起不少台灣網友在下方留言，「好開心你能看見我們的台灣」、「謝謝你空拍台灣」、「太空中的地球真是太美了」。也有一些日本網友回覆，這張照片讓他想起在台南旅行的回憶。

▲野口聰一拍下南台灣夜景。（圖／翻攝自twitter／@Astro_Soichi）



野口聰一去年12月第一次分享台灣空拍照「高雄台南夜景」，夜裡的南台灣在雲霧中好像銀河一樣發光，「台灣今晚多雲，這是我拍到最好的照片了。台灣的各位，很抱歉沒有拍好。」他在今年1月23日再度推文，貼出在台灣全島夕陽下被雲海環繞的美照，

野口聰一於1996年被日本宇宙開發事業選為太空人，已進行過多次太空任務，是經驗老道的太空人，2020年3月成為SpaceX載人一號成員，目前與美籍太空人霍普金斯（Michael Hopkins）、葛洛佛（Victor Glover）、沃克（Shannon Walker）一起長期滯留國際太空站。