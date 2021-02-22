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台南回收再拾金　環保局清潔隊員徐楓茹發現金子！

▲台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，22日上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現，鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有舊硬幣，還少量的金飾與保單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，22日上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現，鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有舊硬幣，還少量的金飾與保單。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

民眾藏金飾珍寶的細膩心思讓人讚嘆，台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，22日上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現，鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有沒見過的舊硬幣，還少量的金飾與保單，二話不說趕快向主管報告，徐楓茹說，如果沒看到金飾，還以為舊硬幣是假的，要全當資源回收處理掉。

歸仁區清潔隊長李建德表示，徐楓茹撿到金飾、舊硬幣後，已在下午2時許在班長黃輝雄的陪同下到台南市歸仁分局歸仁派出所報案，從金飾保單可以知道，金飾應該出自關廟的銀樓，希望可以循線找到失主。

李建德說，歷年來都有區隊在整理回收物時發現到金飾、金錢等物品，每次都在出乎意料之外的地方發現，只能說民眾「藏」的功夫實在太厲害。歸仁區隊統計，此次撿到的物品有舊硬幣30餘個，3只戒指，1條金項鍊。

▲台南市環保局歸仁區清潔隊員徐楓茹，22日上午拆完彈簧床墊準備回收時，突然發現，鋼圈架上竟繫著一只塑膠袋，內有舊硬幣，還少量的金飾與保單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐楓茹說，打開塑膠袋最先看到的是30多枚舊硬幣，有早期的一元、五元，還有日本大正時代的硬幣，都是不曾看過，覺得很有趣，但也很懷疑真假，後來又在袋子裡看到金飾盒，才想說塑膠袋裡可能都是有價值的物品，打開竟是金飾。

環保局長謝世傑表示，清潔隊員做事用心，純樸，撿拾到物品總是不貪不取，近半年來就有4起拾金不昧的好事。謝謝同仁們的好操守，對此深感慰，也將予以獎勵。

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