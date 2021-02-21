台南20多歲確診男參加公司訓練　衛生局怒了！開罰負責人

記者林悅／台南報導

台南市確定病例943菲籍20多歲男子，衛生局掌握26名接觸者，其中15人須居家隔離、11人需佩戴口罩自主健康管理，並查獲該公司共5名菲籍員工（含案943確診個案）於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人未聽員工勸阻，執意於2月19日上午安排至永康區某大樓接受訓練，將開罰公司負責人！

▲台南市衛生局指出，943確診個案於自主健康管理期間未期滿前，公司負責人執意安排至永康區某大樓接受訓練，將開罰公司負責人。（圖／民眾提供，下同）

衛生局指出，當天通知個案為陽性確診，立即中止訓練課程，該大樓已完成清潔消毒，已無傳染之虞；衛生局認定該公司負責人辦理員工訓練，導致陽性個案與他人產生接觸風險，該棟大樓需執行消毒作業，衡量比例原則，將依違反傳染病防治法第36條規定，依同法第70條規定，處新台幣1萬5千元之最高額罰鍰。

衛生局局長許以霖表示，自主健康管理7天雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除，故自主健康管理期間要避免出入公共場所，以降低可能傳播風險。由於用餐時無法全程佩戴口罩，自主健康管理期間應避免外出用餐，建議可外帶食物儘速返家食用；聚餐或聚會為交流場合，難以落實全程佩戴口罩，亦難以避免近距離交談，具有傳染風險，故自主健康管理期間禁止聚餐或聚會，禁止參加大型活動，因參加人數眾多、不易保持社交距離，會近距離接觸不特定人士的特性，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，自主健康管理者雖然感染風險已降低，但仍無法完全免除。

衛生局指出，本案係該公司負責人未確實遵守各項自主健康管理規定，於外籍員工自主健康管理期間辦理教育訓練，該局認定違反「傳染病防治法」第36條規定，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關防疫、檢疫措施，衛生局將依同法第70條規定，處新台幣1萬5千元之最高額罰鍰。

市長黃偉哲提醒國際疫情持續嚴峻，台灣防疫是否成功，有賴政府、民間攜手合作，守護國人健康；提醒民眾務必落實防疫新生活運動與秋冬防疫專案，請市民如有新冠肺炎（COVID-19）防疫相關問題，可撥打衛生局防疫專線06-2880180諮詢。

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