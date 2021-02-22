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大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客：台南高物價刷新我三觀

記者陳俊宏／綜合報導

有遊客到台南大東夜市吃50元的酵素臭豆腐，結果只有6小塊，直呼「根本是搶錢，貴到非常離譜。」對此，民眾的反應也不一，有人說偏貴；但也有人認為，現在工錢、房租都貴，業者很辛苦，50元不會貴、很合理。

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團發文，貼出臭豆腐的照片，並寫道「真的是刷新我的三觀，從來不知道台南物價高的如此離譜。」原PO強調，這是「6小塊臭豆腐」50元，「一塊切成4塊小塊，所以照片中只有1塊半」；台北臭豆腐4塊或5塊賣50、60元，「人家至少是完整的正方形啦。」

▼原PO表示，業者把一塊臭豆腐切成4小塊，所以只有1塊半。（圖／東森新聞）

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大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客：台南高物價刷新我三觀。（圖／東森新聞）

▼三家臭豆腐價錢、份量比較。（圖／東森新聞）

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客：台南高物價刷新我三觀。（圖／東森新聞）

對此，民眾看法不一，有受訪者認為，50元份量有點少；另一人則說，現在工錢、房租都貴，業者很辛苦，他覺得50元不會貴、很合理。

由於大東夜市21日沒開，《東森新聞》來到高雄一間也是賣酵素臭豆腐的店家，業者足足給到8塊。另外，武廟市場一間傳統臭豆腐攤中份50元有12小塊，老闆娘被問到大東夜市6塊臭豆腐賣50元，她認為價錢可接受，「因為它發酵的過程會比較久。」

武廟市場的攤商也替大東夜市攤販說話，她表示，因原物料像黃豆、沙拉油和糖，這一波都有漲2、3成，再加上租金、管銷費用和人事成本，其實不算特別貴，也不算便宜啦，應該是說略高，看消費者的接受程度。

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