移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

▲台南市衛生局指出，案943的足跡單純，民眾不必驚恐。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南1家人力仲介公司負責人，要求5名外籍移工在自主健康管理期間參加教育訓練，其中1人被確診新冠肺炎，台南市衛生局22日上午表示，個案活動足跡單純，民眾不必恐慌。

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中央疫情指揮中心2月20日公布國內新增1例新冠肺炎境外移入病例，為菲律賓籍20多歲男性（案943），於今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，檢出新冠肺炎（COVID-19）陽性。同日台南永康區1棟住商大樓管理委員即貼出公告，除告知住戶該確診病例在大樓的活動樓層、範圍及處置消毒情況，原意是請大樓住戶安心，不料公告被PO上網瘋傳，反而起民眾驚恐。

台南市衛生局21日調查發現，案943所屬的公司共有5名菲律賓籍員工（含案943）於自主健康管理期間未期滿前，該公司負責人未聽員工勸阻，執意於2月19日上午安排至台南市永康區該大樓接受教育訓練，決定對公司負責人開罰最高台幣1萬5000元。

至於外界對台南市衛生局罰金太低有質疑，市衛生局22日上午特別針對此案說明裁罰理由，案943在居家檢疫結束後自費採檢，依相關規定，在採檢結果未出爐前不能外出，但案943與其他移工共5人，是依公司要求參加教育訓練課程，衛生局認定公司負責人違反傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處以15000元的最高額罰鍰，所以罰負責人15000元，至於是否耍加罰，衛生局會於中央及法制單位研商，是否可1人1罰再作決定。若1人罰15000元，5人罰金就變75000元。

此外，衛生局指出，案943案在18日檢疫結束後搭防疫計程車回到台南的移工宿舍，住在單人房沒有外出，19日上午搭計程車前往公司受訓，當天下午被通知確診，由衛生局安排就醫治療。案943足跡單純，涉足之大樓也已完成消毒，衛生局掌握26名接觸者，其中密切接觸者15人須居家隔離，另11人僅短暫接觸且有戴口罩，列自主健康管理，個案足跡單純，民眾不必驚恐。

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