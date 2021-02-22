台南企業聯合捐贈消防局呼吸器氣瓶1批　黃輝林代表受贈並頒發感謝狀

▲台南市府城獅子會會長黃國忠代表捐贈「空氣呼吸器氣瓶」一批，由消防局第七大隊大隊長黃輝林代表受贈，並頒發感謝狀（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於22日上午11時，在第七大隊部舉行「空氣呼吸器氣瓶捐贈儀式」，由台南市府城獅子會會長黃國忠代表捐贈，並由消防局第七大隊大隊長黃輝林代表受贈，並頒發感謝狀，感謝台南市府城獅子會造福人群的善行義舉。

台南市府城獅子會秉持「服務社會，造福人群」的理念，熱心公益回饋地方社會，深深體認消防局同仁保障台南市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災指揮人員裝備器材更為完善，致力促成新百祿燕窩觀光工廠、明新食品企業、上尊企業有限公司、承浦企業有限公司聯合捐贈空氣呼吸器鋼瓶一批，價值187500元，對於消防弟兄第一時間的搶救人命及應付長時間救災備用，都能夠充分發揮最大的功能。

台南市府城獅子會黃國忠表示，希望能為消防盡一份心力，讓消防人員更有能力為台南市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對台南市消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

七大隊大隊長黃輝林表示，十分感謝台南市府城獅子會及新百祿燕窩觀光工廠、明新食品企業、上尊企業有限公司、承浦企業有限公司的鼎力支持，熱心挹注社會資源，此次捐贈之救災裝備器材具有實用性、對消防救災工作執行有莫大助益，呼籲同仁要將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。

第七救災救護大隊未來也會繼續秉持著市長黃偉哲的施政理念及局長李明峯守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全。

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