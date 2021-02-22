開學日護童勤務　竹市動員80餘警力三時段加強巡邏

▲新竹市警察局今動員執行護童勤務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

中小學今開學，新竹市警察局今動員警力58人，結合義警、民防、義交等協勤民力30人，疏導交通，維護學生安全，執行護童勤務，另外也加強各級學校早晨、黃昏、深夜、假日等時段校園外巡邏強度與密度。針對，各高中夜間校園，警方也將落實「肅竊」、「取締學生交通違規」、「防制危險駕車」等，以維護校園安全。

新竹市警察局說，除配合各校需求，加強各國小安全巡邏和守望勤務，對校園外逗留學童加以關懷，適時提供協助，並建立緊急聯絡電話單一窗口，以發揮緊急應變能力。

除開學日針對國小學童執行護童勤務，新竹市警察局也加強各級學校早晨、黃昏、深夜、假日等時段校園外巡邏強度與密度，並於各高中(職)開學期間，加強夜間校園周邊「肅竊」、「取締學生交通違規」、「防制危險駕車」等勤務，落實執行「校園安全維護工作」，並針對各級學校校園周邊治安顧慮場所加強巡邏、臨檢等攻勢勤務，營造本市校園安心、健康之學習環境，讓家長及學童們更能放心。

新竹市警察局提醒各位學生：

1.出門、上下學要結伴同行。

2.出門行蹤應告知父母，並言明返家時刻。

3.進出家門應養成隨手關門習慣。

4.不接受陌生人的金錢、玩具及禮物。

5.不食用陌生人給予的糖果或飲料。

6.不搭乘陌生人車子。

7.陌生駕駛人問路，應保持距離，不可貼近車身。

8.如遇有危險情況，可大聲呼救或至附近商家及派出所求援。

警察局宣布，開學後將入校宣導犯罪預防與人身自我保護，以結合新聞時事、案例影片方式，讓學生建立正確法律觀念及培養自我保護能力。另外，為打造無毒品校園，警方也將深入與學校建立聯繫，掌握關鍵人物及交往關係，源追查並阻斷藥頭侵入校園。