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新竹市投入594萬建置數位無線電通訊系統　非六都第一

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▲新竹市長林智堅前往警局開箱實測新型數位無線電。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅前往警局開箱實測新型數位無線電。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局無線電系統於民國91年建置迄今，已使用18年，設備老舊維修經費高，通訊品質不佳，信號常被干擾，適逢今日警察節，新竹市長林智堅宣布，為提升警察值勤保密性與即時通訊，新竹市政府投入594萬元建置數位無線電通訊系統的縣市，是全國第二、非六都第一，比起過去類比無線電，更提升保密能力、通訊品質、擴大通訊範圍、新增機動轉播站、防水防摔、GPS、藍芽等多項功能，可有效提升執勤效能。

林智堅表示，無線電是警察們最貼身戰友，串聯警力、求支援時不可或缺的工具，蔡英文總統說過：「警察的裝備一定要跟上時代、符合需求」，因此本次警察節他宣布升級警察同仁無線電裝備，並前往警局開箱實測新型數位無線電，新機台的防水功能不僅泡水後仍可使用，且音質清楚無雜訊，還新增藍芽功能，可將機身收起僅透過耳機通訊，也有藍芽裝置安全帽，方便警用機車直接通訊使用。

林智堅說，新型數位無線電系統，不僅可以有效提升刑事案件的保密能力、提升通訊品質，還可以擴大新竹市警力的通訊範圍，過去最西的朝山與最東的關東橋派出所受限無線電範圍無法互相通訊，升級後已可通訊無礙。

林智堅強調，這次升級還新增了1台機動轉播站，可以彈性移動，藉此增強某區域訊號，未來可應用在燈會、設計展等大型活動，不擔心訊號受人潮干擾。他也說，這套系統對治安、刑事犯罪偵查、毒品防制、執行特殊勤務及重要時段交通維護，助益良多，現已派發使用，未來這套「竹市經驗」可提供給警政署警汰換全國警用無線電計畫中參考，讓未來數位無線電系統能更精進。

警察局長鄧學鑫表示，警用無線電在警察勤務通訊及派遣上扮演不可或缺的角色，尤其在刑事偵查及執行特殊勤務時更需要有保密性高及良好的通訊品質之需求，現行警用無線電系統建置迄今已使用18年，設備老舊，為維護第一線員警同仁執勤安全與通訊需求，強化警用通訊設備實屬必要。

鄧學鑫也指出，本系統除了提升保密能力、擴大通訊範圍、通話語音清晰、配備藍芽功能外，並具GPS功能，可靈活勤務派遣，緊急危害支援，相較舊型機種，具有耐用度高、防水防摔等特性，有效提升執勤效能，讓勤務運作更順遂。

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