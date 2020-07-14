竹市萬安演習順利達成　居安思危強化危機意識

▲新竹市副市長沈慧虹主持新竹市109年軍民聯合防空(萬安43號)演習。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市109年軍民聯合防空(萬安43號)演習，於本(14)日13時30分實施演習期間，由內政部警政署發放防空警報命令後，新竹市警察局同步發放緊急警報，為因應武漢肺炎期間，避免群聚的可能，人、車、燈火均不實施管制。副市長沈慧虹視察時表示，演習是居安思危，並能有效強化市民危機意識，以備無患。

本次演習由新竹市副市長沈慧虹主持，偕同內政部警政署民防指揮管制所羅韋凱科長評核官視察本市相關演習作為。針對防情傳遞、防空警報發放等重點項目實施實作操演，冀望在防疫期間依然能藉由本次的演習過程建立市民在猝遭空襲時的緊急應變作為，演習提升市民防空危機意識觀念，向下紮根。

沈慧虹於演習結束後表示，演習可百年不用，但不可一日不備。透過演習提升市民居安思危的意識，也檢驗新竹市在全民防衛動員及安全防護上的能力。新竹市是一個科技、健康、幸福的城市，市府團隊有責任、有義務且有能力保障市民的生命財產安全，平時即有居安思危的觀念，強化危機意識，我們市府團隊確信在平時有萬全的準備下，一旦遭遇空襲狀況，啟動緊急應變機制處置，確保全體市民生命財產之安全。