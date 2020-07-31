為長輩指紋存檔有備無患 竹市金山里長備反應熱烈

▲金山里的長者當場申請以攜帶式指紋掃描設備進行存檔。（圖／新竹市警察局提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

民眾可能因為年長失智、發展遲緩、精神障礙或一時身體狀況不適等情形，面臨到迷路、走失或一時忘了回家的路，讓家人焦急萬分。愛心手鍊、布標及手機是家人常會貼心準備的物品，但有些長輩覺得愛心手鍊、愛心布標戴起來不舒服，會把手鍊、布標摘掉，或忘了帶手機，導致無法得知其身分。如果能夠事先將指紋存檔，迷路、走失時被送到警察局，就可以透過指紋比對確認身分，找到回家的路。

有鑑於此，新竹市警察局7月31日上午，在新竹市東區金山里社區關懷據點，由鑑識人員向長輩們說明指紋存檔服務，計有65名金山里的長者踴躍參加，反應熱烈，當場申請以攜帶式指紋掃描設備進行存檔。

新竹市議員段孝芳表示在得知警察局有免費指紋存檔服務，認為對於社區關懷據點的長輩很有幫助，可以未雨綢繆、有備無患，因而促成了這次很有意義的活動。

幸福城市全方位關懷與守護市民，一向是新竹市長林智堅的重要政策之一，透過推動各項建設與多元服務，讓不同年齡層的市民都能以生活在新竹市為榮，爰指示警察局積極建置

指紋遠端比對工作站，期望對於迷途長者或身心障礙民眾，可以即時連線至刑事警察局指紋資料庫紋進行比對、辨識及確認身分，讓他們能夠迅速重回溫暖的家。

新竹市警察局將配合市政府社會處、教育處、民政處、衛生局等單位相關活動，推廣指紋存檔服務，對於行動不便的長者及身心障礙民眾、10人以上申請的團體，更提供到場服務，希望透過這樣的社會服務，讓市民能更加感受身居幸福城市的幸福與安全。