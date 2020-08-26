新竹情侶七夕夜不忍了！警局旁激情運動　他見觀音坐蓮嚇傻：為生育率很拼命　

▲新竹市一對情侶在街頭上演激情運動被網友拍下。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳凱力／新竹報導

七夕情人節是許多情侶相約共度的浪漫節日，不過，竟有情侶在新竹市政府對面、新竹市警局旁邊的人行道上上演「活春宮」，有網友經過看到一男一女以面對面坐姿、上位的女主角還不斷抽動下半身，氣得拍攝下來PO到臉書社團，網友們也紛紛覺得不可思議「旁間就是警察局」、「旁邊就有薇閣」，認為這一男一女實在很誇張。

網友將新竹市警察局旁的這一段「情人節街頭活春宮」PO上「新竹爆料公社」表示「為了新竹市生育率⋯他們非常拼命，直接在市政府前、警察局對面，這⋯ 合理嗎？」影片中可看見一男一女以面對面坐姿對坐，其中上位的女生下半身不斷抽動，看似渾然忘我，完全不顧自己就在人來人往的馬路上，而情侶激情的對面就是新竹市政府，旁邊就是新竹市警察局與新竹市消防局。

網友們也熱情的回應這對「激動情人」，因發生地點260公尺處就有知名的汽車旅館，網友也打趣「沒辦法薇閣客滿了等不及」，雖有部分網友認為大庭廣眾這樣「很噁心」，但因適逢七夕情人節，網友們的回應也很「應景」，有人說這「像極了愛情！」、「野外比較刺激啊！」、「強者，整個城市都是我的旅館」、「要我這單身女子情何以堪！」、「她們在配合騎人節啊...一年才一次的七夕...就算會被抓也不放過！」、「提振生育率」。

據了解，這對「激動情人」所坐的位置，剛好在市警察局與市消防分隊值班台都看不到的死角，即使路過的行人都輕易可見兩人的激情動作，但因兩人並未裸露，因此尚無觸法之虞，市警局也表示，當晚並未有民眾通報，日後也會加強附近巡邏。

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