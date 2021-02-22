虐狗「空中盪鞦韆」甩高1.5米　桃園男鞠躬道歉：會負後續責任

▲游姓男子將狗拋高約1.5米高。（圖／翻拍臉書爆料公社）

記者楊熾興／桃園報導

桃園游姓男子20日深夜在某車行牽繩將一隻黑貴賓犬吊起，在空中像盪鞦韆一樣甩高1.5米，完全不顧狗狗感受並連續猛甩3次，還說「讓狗狗起飛」，一旁的友人沒有制止甚至還嘻笑圍觀，影片被PO在臉書《爆料公社》引來網友群起撻伐，涉嫌虐狗的游男也為自己不當行為鞠躬致歉，對狗狗和店家傷害會負起後續責任。

▲▼還不顧狗狗連續拋高還說要讓狗飛。（圖／翻拍臉書爆料公社）

游姓男子20日晚間10時左右和三五好友在車行，閒談間游男竟拉起黑色貴賓狗的牽繩將其吊起，接著往前方甩過去，以「盪鞦韆」式前後連續甩了3次，高度目測約超過1.5公尺，完全不顧狗狗感受，畫面令人感到震驚。但身旁的友人目睹虐狗經過，不但沒有阻止還圍觀嘻笑，甚至還起哄，要他以同樣方式吊起另隻中型犬，但游男說太重沒辧法，但可以讓貴賓狗起飛，接著再拋飛狗狗，影片曝光後引來網友和愛狗人士撻伐，網大罵「惡劣」、「白痴，那是脖子」、「真壞虐待動物」、「比畜牲還畜牲」。

▲游姓男子為自己虐狗行為鞠躬道歉（圖／翻拍臉書「我要當流浪動物義工救援團隊」）

車行老闆澄清虐狗事件與他無關，他表示黑貴賓犬養在店裡，當天全家人出門吃飯，而涉嫌虐狗的游姓男子原本是店裡顧客，後來變成生意夥伴，昨天已將帶貴賓狗去醫院檢查。民間動物救援單位已經介入，並通報桃園動保處展開調查。涉嫌虐狗的游姓男子也在輿論壓力下拍攝影片鞠躬致歉，並表示：「對於這件事深感抱歉，造成狗狗還有店家的傷害，對於這件事情將會負起後續的責任。對不起大家，對不起狗狗。」

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