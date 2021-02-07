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鳳山屁孩「90度鞠躬片」深夜曝光　死黨撇護航：這樣網友看到了嗎

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲林姓少女遭眾人狠甩9巴掌、頭淋多多綠。（圖／爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

鳳山女孩遭摑掌、潑淋飲料霸凌，引起輿論撻伐，動手的男同學被肉搜罵爆後，承諾會出面道歉，希望大眾別牽連無辜。今凌晨1點多，曾遭出征的死黨將男同學「90度鞠躬片」PO上網，直呼「這樣網友有看到了嗎？」

這段56秒霸凌片曝光後，點燃大眾怒火，鍵盤柯南們也根據衣服等特徵比對，肉搜出男學生臉書，並湧入灌爆。眼看自己成了眾矢之的，男同學上「爆料公社」留言解釋，表示是因受害少女偷了他們的東西，已長達1年未歸還，且每次跟她好好說話，都愛理不理，甚至做出推打動作，「我打她是幫我女友出氣，因為她推了我女友，害我女友扭傷了腳。」

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▲鳳山屁孩。（圖／翻攝自IG）

▲男同學深夜鞠躬道歉。（圖／翻攝自IG）

儘管男同學事後誠心道歉，希望不要連累到他的家人和朋友，但網友們仍不領情；時隔3天，曾遭出征的死黨今PO出限動，表示「這樣網友有看到了嗎？是這位本人叫OO的打的，我不是打人的，也不是挺他的懂嗎？」

談到這名死黨，由於他曾在限動直呼，「人打了就打了不然要怎樣？討也不敢討，在那邊吃聲一堆，不合我對你，拜託有勇氣說不要走閃你們就真的不走閃。」而引發激烈筆戰，也被大票網友嗆素質堪憂，連句子都打不好，如今他力撇護航一說，也再次強調此事與他無關。

▲▼屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」。（圖／翻攝自當事人IG）

▲動手男學生（左）發文求饒，怎料死黨（右）持續護航嗆聲，引發網友不滿。（圖／翻攝自IG）

拉回本案，警方偵辦後得知，被害林姓少女去年11月曾離家一段時間，並借宿到不同校的蕭姓女同學家中，但由於事出突然，未帶換洗衣物，便跟蕭女借錢、衣服和包包使用。

然而，蕭女並未同意出借衣服，認為此舉是偷竊，所以自行找到少女的姑姑，要求賠償3500元的損失，事後家屬匯款，以為糾紛已了結，怎料蕭女嫌不夠，才撂了一群朋友欺凌對方。

警方指出，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。對此，林女父親強調，已經對10人提告，但目的不是為了錢，而是要讓這些小朋友知道人外有人，「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

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