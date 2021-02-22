網爆套話罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應

▲罔腰懷孕事件引爆爭議。（圖／翻攝罔腰IG）

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

變性網紅「罔腰」日前在個人社群媒體自爆懷孕3個月，秀出超音波照，宣稱是接受「腹腔懷孕」的人體試驗，消息引發各界譁然，因涉及無子宮生子的疑問，也吸引衛生局關注。沒想到有網友突然爆料，罔腰為了「把小狐仙都賣掉」，才會說自己懷孕。對此，罔腰男友則在IG發限時動態否認。

爆料網友在臉書《爆廢公社公開版》留言處貼出多張和罔腰男友Teddy的對話，只見原PO勸Teddy「你們適可而止就好了吧……」「火都燒到鳳梨那邊去了」，Teddy就說道，這件事他們根本沒提到鳳梨，認為鳳梨還因此衝了快一萬的粉絲。對於被抓到作假的超音波照，他則表示「幹嘛回應？」「過幾天大家就忘了吧？」「她想盡快趁這次把小狐仙都賣掉，不然一直囤貨，之後會賣不掉。」

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▲爆料網友貼出對話截圖。（圖／翻攝自IG）

爆料網友忍不住回了一個傻眼的表情符號，「不是啊！你們用負面的方式在炒新聞，只為了網拍？？？」Teddy接著就說，不只他們在浪費台灣媒體資源，舉例雞排妹也是這樣。

看到這邊，爆料網友還是不放棄，「我覺得你們真的不能這樣」、「我是真心把你們當朋友」，努力勸說道，他知道做網拍的壓力很大，但有很多種方式可以增加業績、曝光度，「這樣你覺得會真的有人要跟你們買產品嗎？」Teddy則是回了2個笑到哭的表情符號，「不會啊！這幾天已經淨賺6萬多了。」

《ETtoday新聞雲》記者實際找到爆料網友的IG帳號，發現他的個人簡介寫著「噁爛的兩個人只為了業績而浪費台灣資源，歡迎看我限時動態」，而點進限時動態，會看到爆料網友表示自己是冒著生命危險公開對話，「我也知道我發了這些對話之後，我跟我家人的安危會嚴重的受到影響」，但他不希望台灣人受騙，也盼社會資源不要浪費在「這兩個想賺錢的人身上」。

▲爆料網友表示自己會有生命危險。（圖／翻攝自IG）

不過，Teddy看到爆料之後，就在IG的限時動態轉發對話，「有夠傻眼的，這根本不是我的對話……自導自演？」指出對話的時間點根本不對，「而且我這幾天即使是認識的朋友，相關問題我都一概不回應，真是別有用心啊～」

▼Teddy看到爆料，傻眼表示「這根本不是我的對話。」（圖／翻攝自IG／teddy8012836）