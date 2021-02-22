「韓國瑜支持我選黨主席」　趙少康：2024一定選總統

記者羅志華／台北報導

趙少康自回歸國民黨、表達參選黨主席意願後，一時聲量大起，22日至台北地院為三中案作證，一開口就痛批本案是「政治起訴、司法追殺」，除提及過去與馬英九在大學辯論的往事外，說到競選黨主席的潛在對手韓國瑜時，則輕鬆表示「至少他目前支持我」，也樂見國民黨與民眾黨合作。

▲趙少康22日到北院為三中案做證，庭前受訪大談國民黨主席選舉、民進黨執政問題，表態2024必選總統。（圖／記者徐文彬攝）

趙少康表示，他收購中廣時，從沒與馬英九聯絡過，也不如檢察官起訴的「10億買57億」，他買的只有媒體部分，另外47億資產都要再賣回；至於謠傳因他與馬英九的友好關係，才得到收購中廣的機會，趙少康直接吐槽「亂講！」，指「馬友友」人數眾多，他大學時跟馬英九也不熟，2人除系所不同外，大一辯論時還是對手「他被我打敗了」，強調收購中廣時，是中投的汪海清主動找他。

提到黨主席之爭，趙少康表示，韓粉支持韓國瑜很正常，但韓國瑜目前沒說要選，至今也仍支持他，對現任主席江啟臣表態連任，他也平常心看待，目前與國民黨各方人士都溝通順暢，但無論選不選黨主席，「2024我一定選總統」。

至於近日行政院長蘇貞昌民調下滑，趙少康表示，除萊豬議題外，蘇貞昌過於強勢、喜歡爭辯，尤其對新冠肺炎的稱呼，即使蔡英文、陳時中改口不提大陸地名，但蘇仍以「容易辨別」為由堅持，根本是種羞辱，認為一屆行政院長不必如此，但也替蘇貞昌緩頰，「他也許是蔡英文決策下的犧牲者」。

評論兩岸關係，趙少康認為蔡英文任內把關係弄糟，喊著台獨卻又不敢修憲，讓中華民國變「台灣共和國」，只會靠在艦艇上秀出「Taiwan」字樣，來滿足那些台獨支持者，「只是自己看著爽」，解決不了真正的問題。

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