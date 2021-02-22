馬爾濟斯遭丟出門猛踹…淒厲慘叫響遍整棟樓！飼主竟稱：失業心情差

記者陳豐德／新北報導

中和一名男子涉嫌將飼養的馬爾濟斯丟出門外後，不斷怒罵還出腳猛踹，狗狗痛得發出淒厲慘叫，讓鄰居不忍連忙制止，並報警處理。新北市動物保護防疫處獲報後前往稽查，並緊急將狗狗帶回安置，而經獸醫師診斷，狗狗「腹部有瘀血(黑青)、表情驚恐及輕微跛腳」明顯有受虐待情形，男子行為已違反動保法，最高將可處7萬5千元罰鍰。

▲新北男涉嫌虐狗，馬爾濟斯蛋蛋腹部瘀青，動保處緊急帶回安置。（圖／記者陳豐德翻攝）

動保處1月30日接獲通報，稱莊敬路上一處出租公寓3樓疑似發生虐狗案件，一名鄭姓男子將一隻白色狗狗丟出門外，不斷怒罵還用腳猛踹，林姓陳情人見狀不忍，連忙出面制止，鄭男才將狗狗帶回租屋處。

▲▼男子將蛋蛋丟出租屋處門外後出腳猛踹，蛋蛋嚇得都縮在角落。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳情人表示，事發當天因聽到狗狗的淒厲慘叫，於是出門查探，竟赫見鄭男正在踹狗，他因擔心狗狗安危，於是趕緊聯繫房東，並在經過同意後取得監視器畫面，隨後立刻通報。

動保處獲報後立刻前往稽查，經四處詢問鄰居及比對後，才鎖定位於3樓的住戶，但現場敲門無人應門也未聽見犬隻吠叫。直到聯繫房東後再度前往，鄭男才願意開門。

鄭男當時供稱，他已飼養馬爾濟斯「蛋蛋」9年，生性調皮又愛翻咬垃圾桶，且時常隨地大小便，而近日因他失業心情不佳，事發當天又有喝酒，看到蛋蛋隨地大小便後，才情緒失控出手教訓蛋蛋。鄭男辯稱，蛋蛋受到驚嚇就會發出慘烈哀號，但他絕對沒有虐待蛋蛋。

▲動保處目前已將蛋蛋緊急帶回安置。（圖／記者陳豐德翻攝）

不過，動保處事後仍將蛋蛋帶回安置，而經獸醫師診斷，「蛋蛋腹部有瘀血(黑青)、表情驚恐及輕微跛腳」明顯有受虐待情形，鄭男的行為已違反動保法，最高可處7萬5千元罰鍰，同時也將依法安置蛋蛋，並要求鄭男到新北市板橋動物之家參與動物保護講習。

▲鄭男行為明顯違反動保法，將依法送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

【更多新聞】

濃霧中撞擊瞬間曝！他倒地「後車又衝上來」慘被撞飛 哀號聲四起

小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常 正宮崩潰早產

死傷慘況曝！西濱20車連環撞 轎車「爛到看不出車型」…2死8傷送醫