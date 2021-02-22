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連獲9聖筊當女爐主！夫罕見舉動突送醫　太子爺開示：媽祖欽點妳

▲▼拜拜,祈求,擲杯,擲筊,抽籤（圖／記者周宸亘攝）

▲想當爐主得擲筊向神明請示。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「老一輩的說，當爐主不是大好就是大壞…」一名網友分享有一年的女爐主連得9聖筊榮當爐主，結果後來發生的事情，讓她直呼感謝太子爺出手相救，能讓丈夫度過一個劫難。也有人分享親身經歷，「所以中爐主，有時候真的是助你度過難關的。」

這名網友21日在「靈異公社」臉書社團轉述該故事寫道，有一天晚上，女爐主心想，和她分房睡的丈夫怎麼跑來跟她睡，那晚，她的心頭就覺得怪怪的，好像有什麼事會發生。

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原PO描述，到了半夜，爐主的丈夫起來上廁所，「她跟著馬上醒來，過了5分鐘後，她想說奇怪，怎麼去上廁所這麽久，馬上起身去廁所看看。到了廁所一看，看到自己的丈夫暈倒在浴室裡，馬上叫家人叫救護車送醫。」到醫院檢查後，醫師說，還好發現早，不然會沒命的。

▼女爐主感謝太子爺出手相救。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文中提到，到了濟世日，這位爐主就來請示哪吒太子爺，「太子爺就跟爐主說，妳今年能當爐主是媽祖欽點的，也是媽祖連給9個聖杯讓妳來當爐主，因知道妳丈夫今年有個劫難，要幫助妳丈夫來度過這個劫難。」

原PO表示，這時太子爺命，效勞生把祂的金身請下來，刮下金身肉，「敕下藥引符一茶壺，午時水，壺嘴向東，焚香向天呼請。吾之聖號三稱三拜後，將香插於壺口，霎那間聞到中藥味立即關火，倒出給妳丈夫喝，明早卯時用。切記，一定要做對。」

女爐主說，「信女知道，信女心裡也知道，這一切也是太子爺已安排好了，要不然那晚分房睡多年的丈夫，怎麼突然跑來一起睡，還有心裡頭就感覺今晚會發生什麼事。感謝太子爺出手相救，能讓自己的丈夫度過一個劫難。」

▼原PO表示，老一輩的說，當爐主不是大好就是大壞。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

太子爺回應，「不必感謝，也要配合醫生的治療，吾所言，妳有聽清楚嗎？」爐主說，信女聽清楚了。對於老一輩說「當爐主不是大好就是大壞」，原PO個人解讀，大好大壞的意思是好還可以更好，壞的意思就是有劫難時，神明幫您度過這個劫難。

對此，有人分享自身經驗，「我也親身經歷過，所以我也相信。我擲筊9個聖筊中爐主，妹婿擲8個聖筊中副爐主那一年，很清楚的是母娘欽點我們二人去擲筊，成為爐主副爐主。」

該網友說，「原以為是要助我們家運順遂，誰知我媽媽一個感冒，超級細菌感染，一天內昏迷，連醫生都無法理解，後來過世⋯中爐主是要幫忙讓我媽好走，還好，媽媽現在在母娘身邊過得很好。所以中爐主，有時候真的是助你度過難關的。」

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