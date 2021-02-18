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求工作忘還願！「四面佛」跟身後　她聽關鍵2字：頭皮發麻

泰國四面佛，參拜遊客眾多。（圖／記者賴文萱攝）

▲許多人都會拜四面佛。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「受神佛庇祐，該還的還是要還的，誠信是很重要的。」一名女網友分享去拜四面佛，結果忘記還願，經人提醒卻忘了當時許了什麼心願，後來聽到關鍵兩字，「我整個人為之震撼，頭皮發麻。」她表示，經過這件事之後就不敢輕易許願了，擔心自己會忘記還願。

當事人17日在「靈異公社」臉書社團說，她年輕時曾有一陣子找工作四處碰壁，抱著姑且一試的心態，在家鄉的四面佛前許願，祈求四面佛讓她順利找到工作；若成，將會奉獻自己所做的手工藝小天鵝，每一面各一隻，因信女手頭不寬裕，希望四面佛不要見怪，這是她誠心的承諾。

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原PO表示，想當然她忘記還願，又過了幾年，機緣巧合下遇到一個會通靈的妹妹。她還原和對方的對話：

妹妹：姐姐，為什麼妳身後會有四面佛跟隨呢？

原PO：蛤.....我也不清楚....

妹妹：四面佛說妳有許願，而且妳還沒有還願，祂希望妳盡早還願....

原PO：好像有這麼回事....可是我已經忘記我許願的內容是什麼了，可以請四面佛給我明示嗎？

妹妹：四面佛要妳自己想，而且這件事情妳耽誤很久了，妳要盡快去辦....

▼不少人認為四面佛很靈驗。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼信仰、求神、四面佛、財神、招財還願燈。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO指出，後來真的想不起來，索性就先放著，又再過了幾個月，得知一位很親近的師姐因病住院，因此去探望，「兩個人熱情寒暄了一陣子之後，突然間......她說出了跟妹妹一樣的話。」她還原和對方的對話：

師姐：四面佛說妳還沒有還願，祂要妳盡早去還願...

原PO雙手合十：拜託師姐，請妳幫我跟四面佛求個情，讓我知道我自己的許願內容是什麼，我真的是忘記了，我不是故意的......

師姐：四面佛化一個境，給她看..湖面上面有幾隻天鵝.....

「一聽到關鍵字....天鵝.....我整個人為之震撼，頭皮發麻。」原PO表示，許願內容就只有她這個當事人最清楚，「如果這不是神蹟，還有什麼是呢？一下子所有的記憶都回來了。」她和師姐說，隔天一早立刻去還願，「我知道是什麼了.....」

原PO回憶，到了第二天，她挑選四隻外型差不多的小天鵝，帶著感恩及懺悔的心，點了12支香，每一面的佛前都放一隻手工藝小天鵝，一邊跟四面佛告罪，「對不起，我這麼晚才來還願，也謝謝祢給我機會提醒我，謝謝祢讓我順利找到工作。每一面都告罪、感恩，每一面都講完就打嗝，我知道這是四面佛接收到我的心意、我的懺悔，所給我的回應...」

▲▼泰國 宗教 祈福 四面佛 還願 觀光區。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼有網友說，當初在泰國四面佛求考試，半年後考上後，特地飛泰國請還願舞還願。（圖／資料照／記者屠惠剛攝、CFP）

▲▼ 泰國四面佛。（圖／CFP）

原PO說，經過這件事之後，就不敢輕易許願，擔心自己會忘記還願，「神佛雖然慈悲，但我們做出承諾，在冥冥之中....受神佛庇祐，該還的還是要還的，誠信是很重要的。」

對此，有網友疑問，「想問一下您忘記還願，自己本身有什麼感覺嗎？」原PO回，「老實說我沒有什麼特殊感覺，倒是有人跟我說過，我跟四面佛很有緣，也許就是這一層關係，所以祂並沒有在生活中，太過為難我。」

也有人問，「好奇問是什麼工作，由當年一直做到現在嗎？」原PO回，「沒有耶！也不能因為祈求了找工作順利，就要祂庇祐我一輩子都要有工作吧....那一段時期，真的找不到就是找不到，幸好有四面佛出手相助。」

其他人紛紛留言，「我當初在泰國四面佛求考試，半年後考上後，特地飛泰國請還願舞還願」、「四面神真的很靈驗，我求子後一個月就懷孕」、「四面佛是很慈悲的！我也曾在人生谷底的時候求祂幫忙。事後實現了，祂也明白我們家手頭不寬裕，直接托夢告訴我12朵玫瑰花，我夢醒兩天內就去還願了，超神奇的！！」

▼許多網友分享拜四面佛還願的經歷。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼信仰、求神、四面佛、財神、招財還願燈。（圖／記者屠惠剛攝）

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