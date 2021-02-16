家中有怪聲！觀音「兩次都妳帶回來」　她害怕：不想當乩童

▲原PO的媽媽二度擲筊問觀音菩薩。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「求高人指點，以下為真實案例…」一名女網友分享前陣子家人聽到有人在走廊走動的聲音，結果媽媽擲筊問觀世音菩薩的結果，讓她直呼，「不知道有沒辦法阻止這種事情再次發生？」

當事人日前在「靈異公社」臉書社團指出，供奉家中的觀音說這走廊走動的聲音是名女子，要買經書迴向；她因此助印了400本捐給大廟，終於沒聲音一陣子。

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原PO表示，近日妹妹聽到她的房間有開門又關門的聲音，「但我還沒回家...他們也不敢出房門看」；媽媽隔天擲筊問觀音，「觀音說是我前兩天帶回家的，要助印經書100本，迴向給那位男子。」

▼原PO家中出現有人走動的聲音。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO說，她自己是沒半點感覺的，是聲音困擾到家人了，家中都有監視器，沒有外人闖入，「觀音表示兩次都是我帶回家的，我會不會以後當乩童...我不想當乩童。也有點害怕下次要買個500、1000本，不知道有沒辦法阻止這種事情再次發生？」

對此，有網友好奇，「我比較想了解500本花多少錢」；原PO回，「500本2500元，但是就怕還有以後。」她還說，要存錢買台印表機了，比較省錢。

其他人則留言，「第一次聽到買經書迴向的，持經迴向請無形的離開就好了」、「去大廟問看看吧！ 家神可能不是很穩」、「去廟裡求一張鎮宅大符跟護身符」、「妳要不要改開印刷店？要多少本都有。」原PO在2天後補充說，已有去大廟求符咒、擲筊，神明表示過年後要再去一次，謝謝大家的熱心回答。