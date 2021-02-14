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過完年要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」當晚車禍昏迷

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO分享去廟裡求籤的故事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「求高人指點！」一名男網友分享到一間常去的太子廟求籤，結果抽到「籤王」，沒想到當晚就發生車禍，他想問抽到籤王是好還是壞呢？有過來人則表示，有一年和爸媽都抽到籤王，結果運氣極差，「籤王大好大壞，記得捐香油錢。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，過年後要上台北工作，因此6日下午2時去問太子爺有沒有指示，過程很順利都聖筊，結果抽到籤王，「我聽同行的友人說抽到籤王可能是大好或大壞，所以要添香油錢，祈求神靈保佑。」

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原PO表示，他因此添了香油錢，如果是大壞，希望神靈能幫忙逢凶化吉；結果當晚7時5分，他騎機車和一輛轎車發生相撞，「我當場昏迷，四肢擦傷、瘀青、腦震盪，到了急診室一段時間後才醒來。」

▼原PO分享去廟裡求籤的故事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO想問，有沒有人對求籤、解籤很有經驗的人，能幫他分析抽到籤王是好還是壞呢？他也回覆網友的問題說，剛退伍一個月，已確定有工作，「老闆要我當完兵後、過年完就上去工作，所以我問太子爺，這份工作我有什麼需要注意的地方。」

對此，許多網友留言，「我也抽過籤王，後來聽長輩說要樂捐，祈求的事情才會實現」、「抽到籤王記得添香油錢」、「籤王大好大壞，記得捐香油錢。前幾年有次初一，我去廟裡求籤，得一籤王，回家得知爸媽也去拜拜，一樣是籤王，結果那年運氣極差。」

原PO後來補充說，謝謝各位大哥、大姐們指點迷津、指教，不管是好是壞，他都虛心接受；上台北工作後，不管遇到任何瓶頸、困難都會忍耐，「我想平安就是福，感謝太子爺的庇佑。因車禍行動不便，這兩天有空會請友人帶我去買水果、餅乾、糖果，到太子廟裡叩謝神恩！」

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