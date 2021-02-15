新港奉天宮擲筊50次抽出國運「中上籤」！董事長：4月疫情漸趨緩

▲嘉義新港奉天宮由董事長何達煌擲筊抽出牛年國運籤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義新港奉天宮今大年初四上午9時完成接神儀式後，由董事長何達煌擲筊抽出「國運籤」，在歷經50支籤擲筊後，最終抽出第59首（酉癸），為「中上籤」，顯示台灣在國內或國際聲望獲得肯定，也期許人民團結，在4月後疫情日漸趨緩，經濟也能夠逐漸復甦。

奉天宮依慣例於大年初四上午9時由何達煌率領董監事、信眾依同焚香恭迎開臺媽祖、及列位聖尊神返抵人間，在完成接神儀式後，由廟方人員從神房恭請聖筊及聖籤，並由何達煌擲筊抽出國運籤，接下來再依序抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜新年國運、工商等各行業運勢。

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其中國運籤何達煌立經50支籤擲筊，連續40多籤都是笑筊，堪稱是「擲最久的一次」，最終在第50籤、第59首才獲得媽祖應允，擲出3個順筊，抽出的「酉癸」籤成為今年牛年的國運籤。

今年奉天宮國運籤為中上籤，籤詩內容為「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨。」何達煌表示，新港媽祖對台灣人民這一年的努力相當肯定，因為疫情讓台灣有驚無險，所以選出第59首，顯示台灣在國內或國際聲望獲得肯定，也期許台灣人民團結、4月後疫情能日趨平穩，全球經濟也能夠日漸復甦。

▼何達煌表示今年國運為「中上籤」。（圖／記者翁伊森翻攝）