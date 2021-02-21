小提燈新科技！FB、IG都能「套濾鏡」　還能變發光牛角帽

▲台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，移展後公布發放資訊。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，2021台灣燈會停辦，不過由於小提燈設計與發包均已完成，交通部觀光局仍計畫發放。今年小提燈以農曆生肖牛為主題，另外首度結合AR濾鏡科技，AR濾鏡將在Instagram以及Facebook發布，並分別有不同特效。

觀光局表示，有關小提燈的發放資訊，將在各燈區移展確認後一併公開。今年小提燈以農曆生肖牛為主題，設計討喜的小乳牛，屏除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，並命名為「活力牛」。

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今年的小提燈有三大特色，第一，整體牛身結構運用紙張的切割，使得身體關節能靈活擺動。圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛。

▲▼台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，首度結合濾鏡科技。（圖／觀光局提供）

第二，牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感。第三，將牛的身體上下顛倒，兩頭裝上牛角造型提把，再搭配兩條提帶，即可讓活力牛變為發光牛角帽，每個小朋友都能變成小萌牛。

另外今年的小提燈首度結合AR濾鏡科技，讓活力牛躍上手機與民眾互動。AR濾鏡將在Instagram以及Facebook發布，分別有不同特效。

Instagram的AR濾鏡偵測使用者臉部後，將有牛角帽小提燈出現在使用者頭上，開始錄影後會有音樂，配合使用者張嘴和眨眼的動作則會有不同效果。Facebook的AR濾鏡則是手機出現活力牛進行暖身（共4種動作），點擊後顯示距離元宵節的天數，在元宵節之後小提燈將會發光跳舞、動感十足。

▲台灣燈會小提燈「活力牛」可戴在頭上。（圖／觀光局提供）