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台灣燈會小提燈「活力牛」造型出爐　移展後公布發放資訊

▲▼台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，移展後公布發放資訊。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會小提燈造型公布，以農曆生肖牛為主題，設計討喜的小乳牛，命名為「活力牛」。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局今（8）日發表2021台灣燈會小提燈造型，以農曆生肖牛為主題，設計討喜的小乳牛，屏除傳統乳牛的黑白，變身為調色盤的繽紛色彩，並命名為「活力牛」。雖然今年燈會取消，但有關小提燈的發放資訊，將在各燈區移展確認後一併公開。

今年小提燈，有三大特色，第一，整體牛身結構運用紙張的切割，使得身體關節能靈活擺動。圓滾滾的身體和大大的頭，嘴裡嚼著青草的模樣，讓小提燈顯得逗趣可愛。

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▲▼台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，移展後公布發放資訊。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，移展後公布發放資訊。（圖／觀光局提供）

第二，牛背上的喜鵲運用鐘擺原理，讓喜鵲在背上搖晃，為小提燈添加可愛動態感。第三，可以將牛的身體上下顛倒，兩頭裝上牛角造型提把，再搭配兩條提帶，即可讓活力牛變為發光牛角帽，每個小朋友都能變成小萌牛。

▲▼台灣燈會小提燈「活力牛」亮相，移展後公布發放資訊。（圖／觀光局提供）

▲台灣燈會小提燈「活力牛」，可以變為發光牛角帽。（圖／觀光局提供）

另外，今年的小提燈更首度結合AR濾鏡科技，讓活力牛躍上手機與民眾互動。AR濾鏡將在Instagram以及Facebook發布，並分別有不同特效：

一、 Instagram的AR濾鏡偵測使用者臉部後，將有牛角帽小提燈出現在使用者頭上，開始錄影後會有音樂，配合使用者張嘴和眨眼的動作則會有不同效果。

二、 Facebook的AR濾鏡則是手機出現活力牛進行暖身（共4種動作），點擊後顯示距離元宵節的天數，在元宵節之後小提燈將會發光跳舞、動感十足。

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