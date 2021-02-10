台灣底蘊造風颺竹燈　當燈會形式不再，依舊為島嶼而生

2021台灣燈會因疫情加劇不得不停辦，但由 豪華朗機工 所操刀，承載風光竹電語彙、韜韞著豐厚在地脈絡，同時攏聚傳統與創新的原主燈作品《乘風逐光》，依舊會在主體不變下，將這件輻輳台灣人事時地物的裝置，採地景藝術或另種形式予以保存。燈會驟止，唯初心不改，就像林昆穎說的，「團隊之所以願意用短時間去衝一件大型作品，除了自身藝術追尋，更在於它象徵了在地。」

紀錄片《鬼才狂想曲》（Why Are We Creative? ），導演 Hermann Vaskem罄其30年訪遍馳譽國際的藝術家和創作者，提問只有一個：「為什麼你有創意？」其中山本耀司談到，「被稱為藝術家的人……創造就是他的命，他停不下來，就像不會停靠的火車。」至於西班牙導演Isabel Coixet則自嘲，「有創意的人都是受虐狂。」

無法停止創造、痛苦並快樂著的內在驅力，儼如全球創作者共同寫照，這種「症頭」，也如實呈現在 豪華朗機工 （ LuxuryLogico）這個擅以機械動力來詮釋作品的藝術團隊。承接2021台灣燈會主燈擘劃的豪華朗機工，當時面對的是一個執行期不到90天的工程，但一如張耿華所言，「做完《聆聽花開的聲音》這樣的巨型作品後，我們不斷自問，接下來挑戰會是什麼？有限時間中還能創造哪些可能性？」

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▲豪華朗機工大型機械動力作品《乘風逐光》，為2021台灣燈會主燈。（圖／豪華朗機工∣ LuxuryLogico提供）

▲以風、光、竹、電四個主軸打造成的17米燈光裝置。（圖／豪華朗機工∣ LuxuryLogico提供）

|| 從元宵祈願主燈轉身，新命題從何而立？

原先緊鑼密鼓籌備中的2021台灣燈會，因國內新冠病毒疫情在1月中旬升溫，防疫優先下，中央暨新竹市政府連袂於1月19日宣布32年來首度停辦。操刀本屆主燈的豪華朗機工，現場裝置也約莫到了竣工階段，和所有參與燈會的創作團隊一樣，錯愕中不免多感惋惜。名為《乘風逐光》的主燈裝置合計108個運動組件，雖不及2018年台中花博《聆聽花開的聲音》697個來得複雜，但高達17米的量體尺度卻是團隊迄今最大作品...

（完整文章請看瘋設計）

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