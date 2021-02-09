2021台灣燈會主燈「乘風逐光」將亮相　初步時間、地點出爐

▲2021台灣燈會主燈-乘風逐光，展現科技藝術新境界。（圖／2021台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局主辦的「2021台灣燈會」，因近期國內疫情逐漸升溫而停辦，但後續仍會找適當時間、地點對外展出。觀光局表示，目前初步選定6月14日端午節期間點燈祈福，竹北高鐵站周邊場地條件來說，符合主燈展演的規劃需求，為第一優先考量的地點。

考量籌備燈會的燈藝師及藝術作者們，其付出的時間與精力，為了不讓設計師努力的成果付諸流水，觀光局刻正研議未來將會把完成作品於適當時機、形式呈現在國人面前，讓民眾有機會得以欣賞這些燈藝師的作品。

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▲行政院先前宣布，台灣燈會受疫情影響停辦。（圖／記者屠惠剛攝）

未來主燈乘風燭光的展出方式與時間，初步選定6月14日端午節期間點燈祈福，後續仍需洽新竹縣政府進一步協調，並視疫情狀況加強配套措施，隨時因應屆時疫情滾動檢討。

▲2021台灣燈會-『乘風逐光』未來感主燈，展現科技藝術新境界。（圖／2021台灣燈會官網）

交通部長林佳龍表示，2021台灣燈會主燈設計初始即以新竹「風城」意象為主，希望與新竹文化有所聯結，未來選址仍以新竹地區為優先考量，以符合主燈設計理念「乘風逐光」意象。

觀光局進一步說明，為了配合竹竹苗觀光圈來帶動新竹市、新竹縣、苗栗等地區提升觀光效益的政策，主燈場址的選定則考量高鐵新竹站場域曾有舉辦過台灣燈會的經驗，且現地又有符合防疫人流控管的場地設施，以目前竹北高鐵站周邊場地條件來說，確實符合主燈展演的規劃需求，為第一優先考量的地點。

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