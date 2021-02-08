與林佳龍「沒心結只有團結」　林智堅：燈會停辦是正確決定



▲燈會32年來因疫情首度喊卡，有媒體報導林智堅與林佳龍因燈會停辦不同調而種心結。

（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

燈會32年來因疫情首度喊卡，有媒體報導林智堅與林佳龍因燈會停辦不同調而種心結，新竹市長林智堅今日受訪時保證「當然沒有心結」，他說，「防疫工作只有團結，沒有心結」，部桃專案至今整整一個月，因中央地方密切合作，才得以守住，當時他與行政院及交通部、衛福部共同決定停辦燈會，雖然痛苦，卻是正確的決定。

▲▼台灣燈會雖然停辦，但屆時疫情趨緩，市府擬將以燈節形式補辦。

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他說，看了新聞才知道交通部對主燈副燈的安排，市府都尊重交通部的決定，主燈未來若放在新竹高鐵，雖在竹縣，「但大新竹本就是共同生活圈」，沒有區分你我的問題，讓所有的新竹人都看到也很好。

林智堅說，國際疫情仍舊非常嚴峻，目前都還不能鬆懈，國人都要嚴格落實各項防疫工作；至於民眾關心的新竹燈節藝術作品，新竹市府也規劃，待疫情趨緩後再展出，讓民眾見證國內外策展人的精彩作品。

關於竹市的光影藝術作品，市府也表示，團隊利用城區的古蹟群做「光雕投影」，包括新竹火車站新竹州廳（即新竹市政府）、新竹市立美術館、北大教堂、第一信合作社、台灣菸酒專賣局、影像博物館等，透過光雕讓民眾重新看見古蹟之美，未來待疫情緩和，都會再規劃展出精彩藝術作品。

▲市府找來柏林燈光節創辦人、總策人Brigit Zander策畫，透過「藝術光雕」與「姊妹車站」日本東京車站光影重疊，兩座古蹟隔海呼應，讓民眾彷彿同時置身日本、台灣兩地的奇幻效果。

以百年古蹟新竹火車站為例，新竹市府找來重量級藝術團隊，柏林燈光節創辦人、總策人Brigit Zander來策畫，透過「藝術光雕」與「姊妹車站」日本東京車站光影重疊，兩座古蹟隔海呼應，讓民眾彷彿同時置身日本、台灣兩地的奇幻效果。周邊的市定古蹟新竹菸酒公賣局將穿越時空，打燈方式凸顯建築圓型拱面線條，也呈現未來科技氛圍。

1934年落成的「新竹第一信用合作社」是市定古蹟，為凸顯圓拱狀建築、圓拱窗的古典建築，團隊運用光影將建築變身為最火紅老虎壩子機、布鼓鐘，更有打磚塊遊戲，打造「重溫90年代」光雕秀。新竹北大教堂以仿哥德式建築著稱，在光雕秀中，以不斷變幻的花窗藝術，呈現彩繪玻璃之美，也呈現安定人心的力量。

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