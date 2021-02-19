邱太三接陸委會早有徵兆！去年11月隨陳明通訪金門「聚焦小三通」

▲邱太三（左五）去年隨陸委會主委陳明通（左七）訪問金門。（圖／金門縣政府）



記者蔡紹堅／台北報導

總統府19日下午公布最新國安團隊部署，陸委會主委將由曾任法務部長、陸委會副主委的邱太三接任。邱太三的接任其實早有徵兆，陸委會去年11月赴金門參訪時，邱太三就一路隨行，並與陸委會主委陳明通、副主委邱垂正一同拜會金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等地方人士，還就小三通逐步復航等議題進行了討論。

▼準陸委會主委邱太三。（圖／記者李毓康攝）



陸委會去年11月赴金門參訪時，邱太三就在參訪團內，且一路隨行，幾乎所有行程都有參加，還與主委陳明通、副主委邱垂正一同會見了金門縣長楊鎮浯、金門縣議長洪允典、金門縣議員洪成發，以及烈嶼鄉長洪若珊等地方人士。

邱太三在行程中雖未發表太多意見，但重要的會面幾乎都在場。且不論是楊鎮浯、洪允典，還是洪成發，都在會面中提到小三通停航後對金門觀光產業的衝擊，並提出了疫情若受控，希望能逐步恢復小三通的建議。

金門縣長楊鎮浯當時就向邱垂正表示，希望在疫情可控、風險降低的情況下，中央能夠逐步、局部的開放小三通，讓金門鄉親感受到小三通逐步恢復的希望，也讓小三通的「連結」不要完全消失，「希望陸委會秉持一貫支持金門的態度，能夠在兼顧中央原則及地方發展的需求上，繼續在『小三通』相關建設及發展等議題，協調相關部會，給予金門更多的協助。」

陸委會主委陳明通也再與洪允典的會面中提到，總統蔡英文很關心金門發展，「小三通」就是在蔡英文擔任陸委會主委任內開啟，他個人當時則是擔任副主委，對金門及小三通有特別的感情。

▼陳明通（右四）、邱太三（右二）與金門縣議長洪允典（右三）合影。（圖／記者蔡紹堅攝）



值得注意的是，總統府發言人張惇涵19日公布國安團隊部屬時特別提到，面對兩岸關係，台灣一貫的立場是，遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，而在疫情受到有效控制的時候，也期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。

此外，邱太三早在2004年扁政府第二次任期時，就擔任過陸委會副主委，對兩岸事務並不生疏，還曾促成首次兩岸春節包機直航，與台商關係不錯，了解台商的真正需求。

可以預期，小三通的未來發展，甚至是兩岸的交流再啟，都將成為邱太三任內的重點工作。

▼邱垂正（右四）、邱太三（右三）、楊鎮浯（右五）在金門縣府前合影。（圖／金門縣政府）



▼邱垂正（左一）、邱太三（左二）手捧烈嶼特產芋頭，與烈嶼鄉長洪若珊（左三）合照。（圖／烈嶼鄉公所）

