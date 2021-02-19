陳明通接國安局長　陳以信一句話總結「委屈了」

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文的國安團隊大變動，原國安局長邱國正接國防部長，陸委會主委陳明通轉任國安局長。對此，國民黨立委陳以信坦言，國安局長短任不利國家安全穩定，而對於陳明通轉任國安局長則覺得「委屈了」。

陳以信表示，去年四月底邱國正首傳要擔任國防部長時，就在外委會質詢過，知道他治軍嚴謹，應可勝任部長重任，但這次的人事異動，會讓邱國正變成史上最短國安局長，因為國安業務多屬機密，很多機密局長要上任很久才會知道，因此國安局長短任，也是一種國安風險。

陳以信指出，國安局從成立以來，大多國安局長都是久任，在邱之前只有許惠祐、李翔宙、楊國強比較短，可是許、楊是因政黨輪替換人，李是因病離開，所以只有邱是真正提早下台，因此蔡總統此項任命對國安有傷，應該向國人說明背後決策原委。

至於陳明通接任國安局長，陳以信認為「委屈了！」；他強調，陸委會主委接任國安會秘書長都不為過，接國安局長根本是明降暗降。不過既然接了，就希望不是當跳板，真正把頭洗下去，要當就當久一點，千萬不要把國家安全當兒戲。

陳以信也向陳明通喊話，在外委會等你來，第一個問題就是要問，「你是不是把國安局長當跳板？有沒有久任局長全面掌控國家安全的準備？」

本次國安人事調整為，現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。人事異動將在立法院開議前完成交接。

▼國安團隊異動，嚴德發、陳明通、邱太三、邱國正。（圖／翻攝ETtoday直播）



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