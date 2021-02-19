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韓國瑜社群大翻新　預告新作品「韓先生來敲門」用公益代替謝票

▲▼韓國瑜臉書大更新。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜臉書大更新。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜在農曆春節期不斷發文，受到各界討論，昨日更發文為前總統馬英九遭民進黨政治追殺抱不平，似乎醞釀重返政壇。不料，19日晚間韓國瑜大動作更新臉書封面、大頭貼，甚至還推出了新的系列影片，要用公益代替謝票，展現一番新氣象。

韓國瑜換上新的臉書大頭貼，從原本穿著白襯衫微笑的模樣，換成穿西裝向鏡頭伸手示意握手的照片；此外，封面照文字也換成「堆疊感恩，凝聚善意的微光。與你們站在一起是我不變的初衷」，旁邊搭配了Q版的自己跟愛犬。

隨後，韓國瑜發文表示要在官方YouTube頻道推出「韓先生來敲門」系列影片，要身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。

韓國瑜在卸任的這段期間，不斷思考還能為這片土地跟辛苦的百姓做什麼，他感謝所有好朋友，在過去這段時間以來，一直陪在我身邊，因此想把這份感謝的心意分享出去給更多需要的人。

而韓國瑜強調，未來無論做什麼，只要可以幫助到一個人也好，一群人也好，都願意張開雙手，成就敲門後的一盞微光照亮。因此自20日起將推出「韓先生來敲門」系列影片，要為大家敲開庶民溫暖良善的門，讓我們堆疊感恩，使生命更加豐富，凝聚溫良善意的微光成為巨大的太陽。

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