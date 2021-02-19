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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郝龍斌爆：韓國瑜正為趙少康奔走　排除選舉障礙

▲▼韓國瑜、李佳芬夫妻2018年10月曾為李明哲站台，與岳父李日貴同台。（圖／取自李明哲）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

中廣董座趙少康年前在高雄市前市長韓國瑜力勸之下宣佈參選國民黨主席，前國民黨主席郝龍斌19日指出，韓國瑜近日積極為趙少康奔走，替他排除選舉障礙。

郝龍斌上午接受廣播專訪，他透露，韓國瑜認為最適合擔任黨主席的人是趙少康，就願意放下自己參選黨主席的可能，全力支持趙少康，自己感到相當敬佩。

至於趙少康是否能順利拿到參選門票，郝龍斌說，他很希望可以，但真的難說，因為大家都知道國民黨應該團結，但團結很難，這是國民黨榮譽主席吳伯雄曾經說過的話，此言令他感慨萬千，但他認為韓國瑜所做的，就是團結的開始。郝龍斌直言，國民黨的團結都是以自主為中心的團結，以我為主的團結不可能。

「韓國瑜現在正盡力替趙少康排除所有選舉障礙，盡心盡力的做，這相當不容易。」郝龍斌也當場表態，支持趙少康在中常會成功闖關，獲得選舉資格，並形容趙少康出馬造成國民黨內部攪動，是一頭可以帶領大家的獅子，不只是鯰魚。

郝龍斌指出，選舉最重要目的是要勝選，大家必須放下成見，擴大贏的機會，才能實現理想，否則什麼都沒有。但國民黨長期具有「打地鼠文化」，誰出頭就會被大家打，內鬥內行很糟糕，必須改變。

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