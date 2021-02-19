韓國瑜醞釀復出　林俊憲酸歷經「三場失敗」還執迷不悟

▲韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜醞釀復出，農曆春節連續發文吸引關注，近日又發文為前總統馬英九遭政治追殺抱不平，引發討論。對此，民進黨立委林俊憲表示，韓國瑜已經經歷了三場失敗，若還執意要復出就是執迷不悟。

林俊憲19日在臉書發文表示，最近國民黨內的茶壺風暴實在非常精彩，先是趙少康宣布參選主席，黨內排除萬難讓他回去，一直在他背後的韓國瑜也終於按耐不住，藉著馬英九出庭的新聞，開始鋪墊自己的復出之路。

不過，林俊憲認為，韓國瑜經過半年的神隱，似乎還是沒有看出自己的政治路已經希望渺茫；他提到，民意已經給過韓國瑜三次提醒，第一次總統大選，260多萬票的差距告訴韓國瑜不適合當國家元首；第二次罷韓投票，90萬票告訴韓國瑜不適合當市長；第三次投票就是韓粉報復掀起的罷捷，不同意票高於同意票、同意票未過門檻，顯示韓粉的號召力已經大不如前。

林俊憲強調，這三場投票可以說是台灣民眾對韓國瑜信任度的表態，結果每場都以失敗告終。稍微有點判斷力的人都看得出來自己有多不受歡迎，但韓國瑜就是不懂，只能用執迷不悟來形容，如果還是執意復出的話，那麼第四次失敗也已經可以預見了。