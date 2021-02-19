寒假4天延長賽：南投校園大消毒　開學進出實名制不強制戴罩

記者高堂堯／南投報導

國際新冠疫情持續嚴竣，高中以下各級學校延後四天至22日(下周一)開學，南投縣教育處長陸正威上午視察基層學校防疫消毒作業，指學生在校活動全天性戴口罩有執行上困難，因此仍維持進出人員實名制，避免不明人士進出校園，防堵疫情進入校園。

▲南投市平和國小趁延後四天開學時間進行消毒防疫作業。（圖／記者高堂堯攝）

距開學日僅不到三天，南投縣政府已委請各鄉鎮公所、各級校方分進合擊：公所負責校園周邊和校內戶外公共空間、校方負責上課空間和自備交通車清潔消毒工作，確保學生能夠安心上學。

▲南投教育處長陸正威(左)會同平和國小校方、南投清潔隊，視察消毒防疫作業。（圖／記者高堂堯攝）

陸正威今天赴南投市平和國小視察，南投市公所清潔隊出動人車在學校周圍進行噴灑消毒，平和國小校長張文馨也動員所有教職員到校，針對幼兒園大型遊具、寢室、小學部教室課桌椅和教具等校舍空間，進行噴灑或擦拭消毒工作。

陸正威說，配合全國防疫政策延後四天開學，希望讓學校端有更充裕時間和更清潔衛生的環境迎接新學期，尤其是還在口腔期的幼兒學童，有些玩具或教具會接觸嘴部，更是清潔重點，及早消毒也意在讓藥液在開學前揮發完，不影響健康。

▲南投市平和國小工友對幼兒園大型遊具進行噴灑消毒。（圖／記者高堂堯攝）

《ETtoday》記者提問學生上學是否強制佩戴口罩，陸正威表示依CDC政策是採取實名制，因學校有各項活動，學生全天性戴口罩無法完全做到，因此落實實名制杜絕不明人士進出，讓學校有必要進行疫調時，學生接觸的只會是班級同學等，如此讓學校正常化教學，也能兼顧防疫工作。

教育處也已針對各級學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等學生密集，易生呼吸道傳染病群聚感染場所，提供明確防疫守則：開學兩周內學生進入校園需進行量體溫、勤洗手等每日清潔消毒工作，必要時戴口照或生病時在家休息。

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