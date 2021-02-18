外界質疑WHO新冠病毒溯源報告　華春瑩三問題回擊美國

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

WHO專家組結束大陸新冠病毒溯源調查後，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）提出質疑，「報告必須是獨立的，中國必須提供疫情初期的一切原始數據。」對此，大陸外交部發言人華春瑩今（18）日提出三個問題回擊美國，「美方可不可以提供所有的相關原始數據？美方可不可以與世衛組織開展全面充分的合作？美方可不可以邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察、得出獨立的結論？」

▲世衛專家組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

華春瑩表示，個別西方政客開口閉口說獨立，但獨立不等於聽命於西方，（不等於）對中國進行有罪推定，只有尊重科學，基於事實才能夠產生獨立報告，得出科學結論，「美方一些人也提到，應該要求中國與世衛專家組全面充分合作，事實上中方正是這麼做的。」

華春瑩以歐洲流行病學雜誌的研究為例，新冠病毒於2019年11月已經在歐洲出現，並開始在法國傳播，這是基於多位科學家的大規模回溯研究得出的結論。此外，她也表示，早在2019年6、7月份，美國媒體就開始報導迪特里克堡生物基地的問題以及2020年3月，美國疾控中心主任公開承認，2019年秋季部分的流感死亡病例，實際上感染的可能是新冠肺炎。

▲歐美等國質疑世衛專家在大陸進行的病毒溯源報告。（圖／路透）

華春瑩強調，這些都是源自於美國媒體自己的報導，不是中方編造的，我們只不過把它記錄下來，「我們感到好奇美方可不可以提供所有的相關原始數據？美方可不可以與世衛組織開展全面充分的合作？美方可不可以邀請世衛組織專家赴美國開展溯源考察、得出獨立的結論？」