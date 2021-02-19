香港迪士尼重新開張了！　上百遊客在外等候

▲上百名香港市民在外等候。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港疫情趨緩，因疫情關閉兩個多月的迪士尼樂園19日重新開園，據港媒報導，一早迪士尼開園前，就有上百名香港市民在外等候。甚至有市民表示，心情十分興奮，開園前1小時已到場。

香港疫情反覆，去年12月初兩大主題樂園海洋公園及迪士尼樂園因此暫時閉園，直到近期疫情趨緩才重新開園。據《香港電台》報導，一家四口前來遊玩的蔡先生表示，趁放假帶孩子來放鬆，他在網路預約，等候30分鐘才成功；近日香港確診數字下降，因此不擔心疫情。

▲香港迪士尼19日重新開園。（圖／翻攝自香港電台）

有遊客說，最期待購買迪士尼角色的最新產品，進園前已下載「安心出行」，萬一到訪過的地方有確診，有助提防及預先準備。目前要到訪香港迪士尼必須前7天先上網預約，入園前還要量測體溫、掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。

據香港迪士尼樂園官網顯示，為保持遊客之間有適當社交距離，樂園會控制入園人數。所有遊客須在到訪樂園前憑有效的門票、會員卡或門票換領憑證或確認預先透過此網頁預約到訪日子。遊客可於到訪前的7日內預約，而「奇妙處處通」白金卡會員則可於到訪前的9日內預約，金卡及銀卡會員可於到訪前的8日內預約。

去年新冠肺炎疫情爆發以來，香港迪士尼樂園先後三度閉園。前兩次分別為，去年1月疫情爆發後，迪士尼去年1月26日閉園，直至同年6月18日重啟。之後疫情再度來襲，香港迪士尼去年7月中旬再度關閉，直到9月中下旬重新開放。