保全單日站崗22小時、連上24天沒加班費　慣老闆下場曝光

▲保全。（示意圖／Pixabay）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府勞工局19日公布最新1波違法雇主名單，共查獲331家違規業者。其中，西北保全被查獲員工單日工時高達22小時及連續出勤達24日，遭勞動局開罰59萬元。

勞工局今公布違反勞基法、職業安全衛生法、性別工作平等法、勞工退休金條例的雇主名單，其中西北保全因有延遲給付勞工工資、未計給勞工加班費、未保存勞工出勤紀錄、使勞工超時工作、未給予勞工例假、國定假日及特別休假等多項違規情事，甚至發現勞工單日工時高達22小時及連續出勤達24日，重罰59萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府亦已於109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

陳瑞嘉指出，以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自4萬元起算。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

此次違法項目中，勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有98家；其次出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，有52家；至於使勞工超時工作，則有48家。

另外，未足額提撥勞工退休準備金，計有1家；未繼續按月提撥勞工退休準備金，則有4家。違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有78家；另有1家因拒絕勞工育嬰留職停薪請求違反性工法而遭開罰。