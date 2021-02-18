海巡署艦艇增「TAIWAN」字樣　蘇起擔憂：台海衝突恐將劇增

▲前國安會秘書長蘇起。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，總統蔡英文日前親下指示，國內的海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣，引發政壇議論紛紛。對此，前國安會秘書長蘇起擔心，此舉恐怕起到刺激性的作用，未來與大陸艦艇的衝突可能會越來愈多。

總統府發言人張惇涵17日表示，總統蔡英文親下指示，國內的海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣，此舉是為了更清楚辨識、更安全執法；海巡署自今年1月起規劃，在艦船艇舷側R.O.C. COAST GUARD上方，新增TAIWAN字樣，目前新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已塗裝，後續225艘大小型艦艇會陸續塗裝。

蘇起在政論節目《少康戰情室》指出，在海艦艇上塗裝增加「TAIWAN」字樣，目前所帶來的影響還看不出來，陸方也不太會因此而有所動作，「可是我很擔心將來我們的海巡署艦艇，會在兩岸中間發生更多和大陸衝撞的意外」。

蘇起表示，約莫在去年2至3月之間，我國有海艦艇與大陸艦艇在在金門跟廈門附近發生碰撞衝突，更有一艘艦艇的船尾遭到大陸艦艇壓上去，雙方在接近時更互相丟擲石頭、瓶子相互攻擊，「將來這種事情，我擔心會越來越多，因為這多少有些刺激性的作用」。

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