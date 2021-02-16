蒙古籍漁船走私3000萬私菸　海上「詭徘徊」遭雷達鎖定緝獲

▲蒙古籍漁船涉走私菸，海巡署南部分署查獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署今(16)日宣布在屏東山海西方6浬處，查獲蒙古籍「D」字號漁船，載運「CORSAIR」品牌等未稅菸品867箱，約43萬包，市價逾新台幣3000萬元，訊後將董姓船長共7人依菸酒管理法送辦，法官裁定船長15萬元交保。

▲▼查扣私菸。

海巡署南部分署指出，第八巡防區指揮部雷達於2月13日下午17時許，察覺「D」船於山海西方6浬處徘徊，研判航跡可疑，立即完成岸海勤務部署。

▲▼查扣私菸。



並派遣艦隊分署第十四(恆春)海巡隊PP3567艇前往登檢，赫見「D」船上載運大批印有中文警語香菸，海巡署南部分署立即成立應變指揮中心，並由恆春海巡隊將涉案人、船押回高雄二港口。

由於目前值防疫期間，海巡人員絲毫不敢大意，穿著全身防護裝備上船清查，在艙內查獲以黑色防水袋包裝之「CORSAIR」品牌香菸及加熱菸總計867箱，且出動海巡偵蒐犬協助清艙，不放過任何角落，並通報高雄市旗津衛生所協助船員檢疫工作，訊後將董姓船長共7人送辦。

該案於15日上午經屏東地方法院以視訊方式召開羈押庭，裁定本國籍董姓船長以15萬元交保並實施居家隔離，6名菲籍船員送往留置處所進行檢疫隔離14日後交由移民署專勤隊處置。

海巡署南部分署表示，私梟利用各種管道及偽裝走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲國人切勿購買來路不明菸品，同時也提到，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。

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