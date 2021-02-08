枋寮情人橋刺青男落水送醫不治　海巡2隊員救援時受傷

記者陳崑福／屏東報導

一名50多歲男子7日下午在屏東縣枋寮漁港情人橋附近落水，海巡署枋寮分隊獲報前往救援，將他救起已無呼吸心跳，送醫不治，救援過程有2名海巡隊員受傷，分別前往枋寮醫院清創傷口、消毒包紮後已無大礙，施打破傷風疫苗後，返隊繼續服勤，第6岸巡隊報請檢察官驗屍，調查落水原因。

▲海巡署艦隊分署海巡隊枋寮分隊於枋寮漁港情人橋救起落水男子。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡救人。

海巡署艦隊分署第十四(恆春)海巡隊枋寮分隊於於7日下午5時20分接獲民眾報案稱，枋寮漁港情人橋附近有一男子不明原因落海溺水待救，情況危急請求海巡救援。

第八巡防區指揮部緊急派遣、動員恆春海巡隊枋寮分隊、南部分署第六岸巡隊枋寮安檢所人員合力前往援處，並同步通報屏東消防局枋寮消防分隊，13分鐘後迅速將這名身上有刺青的男子搶救上岸，交由救護車送醫急救。

海巡人員表示，枋寮分隊員許煥魁及林詠淇2人第一時間抵達現場，發現溺者載浮載沉，立即攜帶救生圈下水奮力將落海男子救起、拖帶上岸，發現已無呼吸心跳，海巡人員於救護車抵達前持續向溺水民眾實施CPR，至交由消防隊救護人員接續救助、及載送前往枋寮醫院急救。

第六岸巡隊枋寮安檢所人員並陪同男子的母親前往醫院；男子經搶救無效，第六岸巡隊司法小隊實施對死者的家人製作筆錄調查及相驗事宜。

而海巡隊員林詠淇下水救人時左腳跟遭海蠣子割傷；另一隊員許煥魁右膝擦、挫傷亦前往枋寮醫院清創傷口、消毒包紮後已無大礙，施打破傷風疫苗後，返隊繼續服勤。

恆春海巡隊呼籲民眾從事遊憩活動應隨時注意海象及身心狀況，以維自身安全，如遇緊急事故需救援，皆可撥打「118」免費服務專線或就近向鄰近海巡單位報案請求協助，海巡署將立即派員協處。

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